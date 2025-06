Belén Rodríguez asesta el golpe más duro a las hermanas Campos: "Movidas como esta me han provocado el cáncer"

Cruz y raya. La periodista ha dado por zanjada su relación con Carmen Borrego tras el último desprecio de la tertuliana, que la excluyó el pasado martes del homenaje a María Teresa Campos por su 84 cumpleaños. ¿El motivo? Los constantes ataques de Belén Rodríguez a Terelu Campos, que ha intentado hacer las paces con ella en público y en privado sin éxito: "Mi madre no querría que alguien atacara a sus hijas", dijo Borrego. Sus palabras han sido una puñalada en el corazón de Belén, que ha dicho 'basta': "Lo que seguro que María Teresa Campos no hubiera consentido nunca es que sus dos hijas fueran a grabar dentro de mi casa, una de ellas con prismáticos", recordando así el momento en el que las entonces tertulianas de Sálvame acudieron a su domicilio acompañadas de las cámaras del programa para hacerle burla.

Belén, que era muy amiga de la comunicadora fallecida, ha asegurado que sus hijas utilizan su nombre y su memoria para atacarla: "A lo mejor sé yo más lo que quería Teresa que la propia Carmen, entonces que ya está, que la dejen en paz. Se lo dije a Terelu, que dejemos descansar a María Teresa Campos, que no se puede defender, ni puede decir lo que está bien, ni lo que está mal, ni si ella quisiera que estuviera yo". Y añade: "A María Teresa le hubiera encantado que yo estuviera en ese homenaje".

Desde Tardear, y visiblemente enfadada, ha asegurado que no entiende la hipocresía de las hermanas, pues ahora Carmen la rechaza públicamente por su enfrentamiento con Terelu cuando la propia Terelu la saludó con dos besos unos días antes en plena calle: "¿A qué juegan? Si tú tienes tan claro que tu madre no quería que estuviera, que tu hermana no me soporta, que tampoco entiendo que su hermana me coma a besos cuando me vea, es que no entiendo nada".

Por último, ha desvelado que Carmen y ella habían quedado para hablar en privado tras su rifirrafe del martes pero lo ha cancelado tras ver las palabras que le dedicó Borrego cuando ella ya había abandonado el plató: "Viendo esto, que no lo había visto, yo no quiero saber nada más de Carmen". Belén, que fue diagnosticada con un cáncer de garganta a principios de año, asegura que solo quiere vivir tranquila y rodearse de buenas energías, algo que no consigue al lado de las dos hermanas: "La manera que tenía de vivir hasta entonces, y me lo han dicho los médicos, a mí me ha llevado a tener un cáncer. Ahora tengo que vivir de otra manera y yo no quiero estas movidas en mi vida. Yo quiero tener relaciones sanas con gente sana y con gente que sí quiere que esté en su vida y con la que no haya ningún problema".