Pepe del Real carga contra Laura Madrueño por lo sucedido con Anita en 'Supervivientes'

El programa Vamos a ver ha abordado la polémica surgida en torno a la 'mesa de las tentaciones' a la que se enfrentaron los concursantes de Supervivientes la noche anterior. Al igual que muchos usuarios que han opinado en redes sociales, Joaquín Prat destacó que Anita y Damián habían sido los que mayor consecuencias tuvieron que afrontar.

Ambos concursantes tuvieron que cortarse el pelo. Además fue la propia Laura Madrueño quién realizó ese cambio de look. Especialmente polémico fue el corte que metió a Anita, que perdió 20 centímetros de su melena.

Prat aseguró que hacía falta una "vueltecita al corte" de Anita al habérselo cortado rápido y sin cuidado de que quedase igualado. "Laura Madrueño ha demostrado que, como peluquera, no va a tener futuro la señora", criticó Pepe del Real a la presentadora de Honduras. Muchos de sus compañeros defendieron a Madrueño ante los ataques de Pepe. "Suficiente tiene con estar allí cuatro meses en Honduras", dijo Prat. "Suficiente tiene con presentar el concurso como lo presenta de bien", añadió Antonio Rossi.

A pesar de las opiniones del resto de colaboradores, Pepe del Real sentenció a Madrueño. "Pero rapar a Anita por aquí (por las orejas) y empezar a rapar a Damián por delante cuando lo lógico es que empieces por detrás...", continuó sin morderse la lengua. "Es que no es peluquera, Pepe", añadió Adriana Dorronsoro, mientras que Giovanna González también se sumaba a apoyar a la presentadora de Telecinco: "Bueno, que no ha estudiado peluquería, que da igual". "Esto es lo que hay. La gracia es que no tenga ni puñetera idea, por eso tiene más mérito el sacrificio que hacen ellos", sentenció Joaquín Prat dejando a un lado las críticas de su compañero.