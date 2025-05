La dura infancia de Luke Evans: gay, testigo de Jehová y un infierno en el colegio

Luke Evans fue el invitado de este martes en El Hormiguero. El actor no fue al plató de Antena 3 a presentar una película, sino a hablar de uno de sus proyectos más personales. Evans promocionó su libro bibliográfico, titulado El chico de los valles de Gales. Mi viaje inesperado.

Durante la entrevista, el británico se sinceró con Pablo Motos sobre el momento más duro de su vida: su infancia. El invitado habló de cómo fue vivir ser testigo de Jehová y cómo llevó su homosexualidad en ese entorno. "Fue muy duro y muy solitario. Sabía que había un mundo más allá, que había gente como yo, que podía llevar otra vida, eso me mantenía vivo. A los 16 años me fui de casa", declaró.

Además, el actor habló abiertamente del suicidio y de cómo estuvo a punto de quitarse la vida. "Es la parte triste y no tenía a nadie. Todas las personas que conocía eran testigos de Jehová y tuve que tener muchos diálogos internos conmigo mismo. Me decía '¿Qué es lo que voy a echar de menos en el futuro si me suicido ahora?, ¿Qué cosas podría hacer con mi vida que me voy a quedar sin hacer?'. Me alegro mucho de haber pasado por ello y que ese diálogo interior fuera lo suficientemente fuerte como para superarlo", aseguró emocionado.

Evans reconoció que vivió una infancia muy complicada al sufrir bullying en el colegio: "Se metían mucho conmigo por ser testigo de Jehová. Era también hijo único y no tenía hermanos mayores para que me defendieran. Pero tengo que decir que yo crecí en una familia muy amorosa, tenía muchísimo carácter y, de algún modo, sabía que todo eso era temporal". "Saber que todo era temporal me salvó la vida muchas veces. Tenía claro, no sé por qué, que había vida más allá, que me estaba esperando, lo sabía, solo tenía que esperar", recordó Luke Evans el momento que se mudó a Londres y pudo empezar a vivir la vida que deseaba.

Pablo Motos, aprovechó la fama del actor y pidió a Evans que mandara un mensaje a aquellas personas que se pudieran encontrar en una situación parecida a la que él vivió: "Todo el mundo tiene un camino distinto y necesita su tiempo para encontrar el valor o la fuerza para contárselo a sus familiares o seres queridos, pero necesitan saber que no están solos y que la gente te sorprende. Tus seres queridos se llaman así porque te quieren", sentenció.