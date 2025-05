¿Hasta cuándo aguantará TVE 'La familia de la tele'?: 65 programas contratados y una audiencia desoladora que lastra a la cadena

Ni los más pesimistas hubieran imaginado que La familia de la tele cayese a unos datos de audiencia tan bajos como los que está consiguiendo en TVE. Una cosa es que el programa tuviera problemas para encajar al comienzo, que su audiencia no fuese muy destacable en sus primeras entregas, que se repartiese la tarde con sus rivales... pero lo que nos estamos encontrando es prácticamente un rechazo total por parte del público.

La familia de la tele no funciona en ninguno de sus tramos. Este martes (6,4% y 5,2%), el programa anotó doble mínimo de audiencia y fue la quinta opción en la sobremesa, que se ha convertido en el bloque principal y supuestamente el más potente, el que presenta María Patiño y el que cuenta con los colaboradores 'pata negra' de Sálvame. Ayer, Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Laura Fa. Las series que La 1 emite entre medias, Valle salvaje y La Promesa, siguen fuertes, pero su audiencia no contagia a un programa que, recordemos, se emite hiperprotegido, sin publicidad y sin un solo corte para meter promos de cadena.

La familia de la tele pierde contra todos sus rivales y está cinco puntos por debajo de la media de la cadena (10,6% en el acumulado de mayo). No solo no ayuda a impulsar el dato de La 1, sino que lastra un canal que, una vez emitida la final de Eurovisión, se ha quedado sin comodines para este mes (la final de la Champions es en junio y no hay equipos españoles). En este punto, La 1 tiene diez días para defender la segunda posición del ranking mensual que lidera Antena 3 (13,1%) y en el que Telecinco es tercera (9,9%). Frente a la mala situación de La familia de la tele, TVE solo puede aferrarse a los buenos resultados que está consiguiendo Buenafuente (Futuro Imperfecto), Chenoa (The Floor) o Broncano, porque La Revuelta, aunque pierda una y otra vez contra El Hormiguero, sigue siendo uno de los espacios más competitivos de la cadena. Además, La hora de La 1 sigue cosechando buenos resultados y Mañaneros ha recibido muy bien los cambios introducidos desde la llegada de Javier Ruiz.

Lo más preocupante de la audiencia de La familia de la tele es que no se ven signos de mejora por ninguna parte. La confirmación del desastre se produjo el pasado miércoles, 14 de mayo, cuando el programa dedicó su contenido a hacer una catarsis por su crisis de audiencia. Ese día hubo tensión, discusiones, críticas, pullas, lágrimas, emoción... puro Sálvame. Pero el público respondió con mínimo de share. Tampoco ha mejorado estos días, con la polémica de Eurovisión. De hecho, el mínimo de este martes se produjo con un programa que estuvo dedicado a hablar de Melody y su supuesto enfado tras su batacazo en el festival. Incluso, llegaron a hablar con la tía de la Diva. La segunda parte contó con una entrevista a Benita, antes Maestro Joao, y siguió profundizando en la doble vida del padre de Vicky Martín Berrocal. También celebró el Día Mundial de la abeja... habló de las propiedades de la miel y de la apiterapia.

Los cambios en 'La familia de la tele' no funcionan

Después de la catarsis de la semana pasada, TVE aplicó cambios en el programa y separó a los presentadores: por un lado, María Patiño; por otro, Aitor Albizua e Inés Hernand. Pero tampoco se ha visto mejora desde entonces. De hecho, el segundo bloque está condenado a desaparecer, porque se hunde por completo después de La Promesa (de 15,9% a 5,2%). Lo más lógico es que los dos tramos acaben unidos en uno solo alargando la parte de la sobremesa.

Llegados a este punto, toca preguntarse qué va a pasar con La familia de la tele y hasta cuándo va a aguantar TVE un programa que, con los datos en la mano, es insostenible. De hecho, su audiencia cada vez se acerca más a Malas lenguas, el programa que presenta Jesús Cintora en La 2, un espacio que también está producido por La Osa y que está consiguiendo un resultado muy destacado (4% este martes).

RTVE está teniendo una gran tolerancia ante estos nefastos resultados y todo hace indicar que hará lo posible para salvar un programa en el que había puesto todas sus esperanzas. De hecho, no hay que olvidar que canceló La Moderna y El Cazador para hacer hueco a La familia de la tele. Sin embargo, la paciencia no puede ser infinita si el dato sigue destrozando una franja que para una televisión es vital, y más a partir de ahora, porque en cuanto llegue el calor y las vacaciones, el consumo aumenta en la franja de la sobremesa y tarde.

La familia de la tele llegó a RTVE con un contrato que se cerró el pasado mes de marzo con La Osa Producciones Audiovisuales, por un valor 5.310.414 euros. Es lo que la cadena pública pagará por 65 entregas de La familia de la tele que se acordaron. Es decir, el presupuesto de cada programa es de 81.600 euros. De esta forma, el programa estaría en antena hasta bien entrado el verano, a no ser que RTVE rescinda el contrato antes de tiempo.

"Si no se cumple con un dato de audiencias, nos iremos todos, como muchos querrían, pues al SEPE", explicó Inés Hernand en una entrevista que dio durante la promoción de La familia de la tele. Los programas de la cadena pública -también en las privadas- suelen tener un share de corte, es decir, un dato mínimo que deben cumplir para seguir adelante y, de lo contrario, la cadena se reserva el derecho de finiquitarlo. Sin embargo, se desconoce cuál es el dato que se le exige a La familia de la tele. "Creo que se pone en todos los contratos, es una audiencia de corte, pero desconozco la nuestra", nos explicó Inés Hernand. "Lo digo por otros contratos de otros proyectos. Es lo habitual. Igual ni se ha puesto y esto es Corrupción en Miami, no tengo ni idea", bromeó.