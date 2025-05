El plan B de TVE con María Patiño si cierra La Familia de la Tele (cuarta opción en sus dos tramos)

Salvo un milagro que dé la vuelta al audímetro, La Familia de la Tele no tiene futuro. Este viernes, arrastró a La 1 a ser cuarta opción en sus dos tramos. Y eso a pesar de ir sin publicidad y beneficiarse el contenedor de las telenovelas de éxito La Promesa y Valle Salvaje. Y lo que es peor, La 1 es tercera en la media diaria, a menos de dos décimas de laSexta.

Pero, a pesar del evidente y estrepitoso fracaso de esta apuesta personal del presidente de RTVE y su número 2, les han premiado con el previo de Eurovisión, joya de la corona de la programación. José Pablo López y Sergio Calderón han buscado hasta extremos muy llamativos el éxito de este programa, con movimientos tan exagerados como la aparición de Belén Esteban en la final de la copa del Rey de Fútbol, con una audiencia monstruosa, un desfile escandalosamente caro y promocionado hasta el empalago para lanzar el estreno del espacio, el paso de María Patiño y Belén Esteban por La Revuelta, con Broncano o fichajes como los de Isa Pantoja, que dejó Telecinco ante una oferta económica de 12.000 euros mensuales de TVE, a través de la productora del nuevo Sálvame.

Pero a pesar de todo, los resultados son tan malos que no está nada clara la continuidad del programa porque los datos de audiencia son insostenibles y solo se explican por el muy evidente rechazo de los espectadores de TVE a las belenes, Matamoros y Patiños. Las curvas de audiencia caen a plomo desde lo más alto en cuanto la troupe de los ex Sálvame asoma.

María Patiño tiene garantizada su continuidad en TVE aunque se retire La Familia de la Tele de la programación

La continuidad del espacio no está garantizada pero nos cuentan que si está garantizada la continuidad de María Patiño en TVE. No hemos podido confirmarlo con la presentadora pero una fuente de RTVE nos asegura que la periodista tiene firmado un contrato con la cadena y que José Pablo López tiene destinos alternativos para ella en caso de que no tenga más remedio que retirar La Familia de la Tele: no se descarta ni su paso a algún formato de prime time ni su paso al fin de semana para hacer un "Fiesta" como el que hizo Toñi Moreno en La 1. Tampoco olvidemos que María Patiño (y Nuria Marín, también en La 1 ahora), presentó Socialité los fines de semana, con éxito, por cierto: y DCorazón arroja unos datos de audiencia muy mejorables, y que no parece que Jordi González regrese junto a Anne Igartiburu por razones de salud.

Lo que está más que claro es que La Familia de la Tele, la gran apuesta de RTVE para renovar las tardes de La 1, no logra levantar el vuelo. A pesar de una promoción intensiva, fichajes llamativos y un lanzamiento con gran despliegue, el programa vespertino (sin publicidad) ha cerrado su segunda semana de emisión sin cumplir las expectativas y arrastrando a la cadena pública a ser la cuarta opción en sus dos tramos horarios. El espacio, concebido como una reinvención del espíritu de Sálvame, ha contado con rostros populares como Belén Esteban, María Patiño e Isa Pantoja, esta última reclutada desde Telecinco con una oferta que, según avanzamos, ronda los 12.000 euros mensuales. Pese al esfuerzo inversor y promocional, los datos no acompañan: el primer tramo del programa (15:54-17:12) ha caído este viernes hasta un 6,7% de cuota, perdiendo 0,8 puntos respecto al día anterior. El segundo tramo (19:05-20:30) ha mejorado ligeramente hasta un 6,6%, su mejor dato desde la segunda emisión, aunque sigue por debajo de lo esperado y mantiene a La 1 como cuarta opción en esa franja.

Este revés es especialmente significativo si se considera que el programa se emite sin publicidad y hereda la audiencia de dos telenovelas consolidadas como La Promesa (14,1%) y Valle Salvaje (10,6%). Sin embargo, el desplome de audiencia es inmediato cuando aparecen los rostros del antiguo universo Sálvame, lo que evidencia el rechazo del público tradicional de TVE hacia este tipo de contenidos.

Aun así, lejos de recular, desde la dirección de RTVE se han redoblado esfuerzos para impulsar el programa. El presidente del ente público, José Pablo López, y su mano derecha, Sergio Calderón, han apostado fuerte por este formato. Prueba de ello fue la presencia de Belén Esteban en la final de la Copa del Rey de Fútbol, uno de los eventos televisivos con mayor audiencia del año, utilizada como plataforma promocional. Además, el desfile de presentación del programa fue calificado por muchos como absurdo y caótico pero sin duda excesivamente costoso y sobredimensionado.

A pesar del bajo rendimiento del programa, una fuente interna de RTVE ha confirmado que la continuidad de María Patiño en la cadena está asegurada. Aunque el futuro de La Familia de la Tele es incierto y su permanencia en la parrilla no está garantizada, sí se barajan alternativas para la periodista en otros formatos. El ambicioso proyecto de La Familia solo ha demostrado, al menos de momento, que el trasvase directo del modelo Sálvame a la televisión pública no es del agrado del público tradicional de TVE. La audiencia no ha respondido como se esperaba y, aunque se ha intentado reforzar la propuesta con diferentes estrategias de marketing y contenido, la curva de seguimiento cae abruptamente cada vez que aparecen figuras como Kiko Matamoros, Belén Esteban o María Patiño. Queda por ver si La Familia de la Tele se mantiene a pesar del fracaso de audiencia, las críticas generalizadas, las protestas de trabajadores de RTVE y de algún sindicato o si encuentra un resquicio para consolidarse en la programación. Pero incluso si se convierte en otro intento fallido de renovar las tardes de La 1 como La Plaza, desde la cúpula de RTVE se barajan nuevas fórmulas para rentabilizar los fichajes, aunque eso implique reubicar a sus protagonistas en otros formatos.