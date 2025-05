La decisión de la cantante de cancelar su agenda tras el fiasco de Eurovisión se ha cobrado algunas víctimas colaterales. Este lunes, sin ir más lejos, a David Broncano y su equipo de La Revuelta. El presentador ha comenzado el programa desvelando que esperaban la visita de Melody, cuya participación en este día concreto se había cerrado hacía dos meses, y que el último giro de los acontecimientos les había pillado por sorpresa: "Se ha enfadado porque lo ha dicho ella pero todavía no sabemos por qué".

"Se ha visto involucrada en un conflicto internacional y no sabe cómo salir", añadía Grison. "Primero quiere recontar los votos y luego ya viene", aseguraba Ricardo Castella, tratando de poner humor al plantón.

David Broncano deja en evidencia a Melody, tras contar en directo en su programa #LaRevuelta que Melody les había dejado tirados a media hora de comenzar el programa, porque estaba enfadada. pic.twitter.com/uf6r72SfHb — COMENTO TV ? (@comentemostele) May 19, 2025

"Es que me sabe mal porque ha habido otros días que la gente ya sabe que vamos a última hora con los invitados pero justo hoy Melody estaba hecho desde hace dos meses, claro", continuaba Broncano. "Se ha ido directamente a su casa, creo, ha bajado las persianas y le deseamos que se recoloque un poco emocionalmente", ha finalizado.

Más tarde, Jorge Ponce dedicaba su sección también a la crónica musical del fin de semana con su particular toque de humor: "Israel ocupó... Bueno, ocupó el segundo puesto de Eurovisión con el apoyo masivo de Europa. Hubo una víctima colateral, que fue Melody, que si no llega a ser por esto hubiera ganado seguro", bromeaba. "¿Qué le faltaron, 300 puntos? Si todo el mundo que no la votó la hubiera votado, habría ganado", continuaba. "Me he enterado que como ha ido muy bien lo de Eurovisión, se está planteando el Gran Prix. Entonces este verano, Churriana de la Vega podría enfrentarse al estado de Israel. La vaquilla Kosser y Ramón García que vaya preparando el prepucio porque...".