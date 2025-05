Belén Esteban denuncia desde RTVE el "robo" de Melody, pide la retirada de España de Eurovisión y la expulsión de Israel

El fiasco de España en Eurovisión sigue siendo el tema estrella en todas las tertulias. También en La familia de la tele, el programa de TVE, que ha analizado este lunes el mal resultado que obtuvo Melody en la final del festival. Quedó antepenúltima con tan solo 37 puntos, diez de los cuales llegaron del público.

Para Belén Esteban, lo ocurrido en Eurovisión con Melody es un "robo"." Fue la actuación de la noche, porque cantó de maravilla, bailó impresionante y el público aplaudió la canción entera", ha argumentado la colaboradora de TVE, que se ha erigido en la principal defensora de la representante de la cadena pública.

A continuación, Belén Esteban ha ido más allá y ha entrado en terreno político, aunque luego se ha desdicho y ha defendido que el festival solo tiene que ser arte. "Solo quiero pedir que, igual que se quitó a Rusia por la guerra con Ucrania, tendían que quitar a Israel por la guerra en Gaza", ha espetado.

"La chica de Israel no tiene la culpa, pero dejad la política a un lado", ha reclamado acto seguido. "Hay que valorar el arte, por cómo lo hizo". Para finalizar, la colaboradora de La familia de la tele ha pedido que TVE se retire de Eurovisión. "Si fuera España, no me presentaría más al festival de Eurovisión".

Los únicos que han tenido capacidad autocrítica han sido Kiko Matamoros y Laura Fa, que han entendido que el mal resultado de Melody es muy posible que se deba a que, simplemente, la propuesta de España no gustó.