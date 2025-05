Los padres de Melody se cuelan en 'D Corazón' y le mandan sus mejores deseos para esta noche: "Estamos contigo para todo"

Esta noche, el estadio St. Jakobshalle de Basilea (Suiza) brillará con luz propia en la esperadísima final de Eurovisión 2025. Nuestra representante, Melody, subirá al escenario en la sexta posición con Esa diva, una canción con la que espera conquistar a Europa y a los fans eurovisivos. Y justo antes de su gran noche, ha recibido una emotiva sorpresa de parte de sus padres.

En la mañana de este sábado 17 de mayo, los padres de la cantante, Ana y Lorenzo, se han colado en el programa D Corazón para hacerle llegar todo su cariño y desearle lo mejor en la que, sin duda, es la cita más importante de su carrera artística.

"Nos alegra mucho, cariño, tú sabes que siempre nos alegra que estés ahí, lo que siempre has querido desde niña... Estamos súper contentos y muy felices de que estés ahí. Es una ilusión muy bonita que representes a tu país, a España. Simplemente decirte que siempre estamos contigo para todo... pero para nosotros lo más importante es que tú te sientas bien. Que tú digas: 'Mira, ya estoy aquí, en mi escenario, en el lugar donde tenía que estar'. Respira profundo y sal al escenario como tú eres", ha dicho su padre en conexión directa desde Dos Hermanas, mientras Melody lo escuchaba.

La artista, muy emocionada, ha respondido: "Estoy loca de contenta de escucharte". Y ha añadido con la voz entrecortada: "Tú sabes lo que a mí me hace más feliz, tener la familia que tengo, que sois vosotros, que te quiero con mi corazón".

Y ha seguido: "Y el apoyo que yo he tenido por parte de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi pareja, de mi niño, que aunque no hable lo tengo y me da la vida, ha sido mi apoyo fundamental. Os quiero muchísimo. Gracias, papá".

Melody también ha recibido en directo el cariño de Marta, la persona que ha estado a su lado desde que era una niña y a la que considera parte de su familia. Le ha dedicado unas palabras que han tocado el corazón de todos —y muy especialmente el de la artista—: "Las notas que des con tu voz serán las muestras de tu talento. 12 puntos no te definen a ti como artista". Unas palabras que han hecho llorar a nuestra diva.

Después de esta avalancha de emociones, la sevillana se ha dejado ver a las puertas de su hotel en Basilea, donde ha sorprendido a los fans que la esperaban con una breve entonación del estribillo de Esa diva, el tema que esta noche defenderá con toda su ilusión sobre el escenario.