(Casi) Todo lo que debes saber sobre la final de Eurovisión, donde Melody actúa esta noche en la sexta posición: ¿twelve points?

Esta noche, Europa se detiene para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año: la gran final de Eurovisión 2025. En esta 69ª edición del festival, celebrada en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza), la representante española, Melody, intentará conquistar al público y al jurado con su canción Esa Diva. La artista andaluza saldrá al escenario en sexto lugar, en una gala que arrancará a las 21:00 horas (hora peninsular española) y podrá verse en directo en La 1 y RTVE Play.

Melody actuará justo después de Lituania y antes de Ucrania, en torno a las 21:35 horas, según el orden de actuación publicado en la madrugada de este viernes por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Este sorteo, realizado por los organizadores del festival y la televisión suiza SRG SSR, determinó que Noruega abrirá la gala y que Albania será la encargada de cerrarla. Con Esa Diva, Melody ofrece un mensaje de empoderamiento femenino, defendido con una puesta en escena vibrante, coreografía cuidada y su característica fuerza vocal. "Hay que cantar en cualquier momento y hacerlo con buena actitud", declaró la sevillana días antes de la final. Esta será la quinta edición consecutiva en la que España actúa en la primera mitad del show.

La gala comenzará con la propuesta noruega, Lighter, interpretada por el joven Kyle Alessandro. El tema es un homenaje a su madre, que ha superado recientemente un cáncer. Le seguirá Luxemburgo, con Laura Thorn y su canción La Poupée Monte Le Son, una propuesta musical con tintes clásicos interpretada por una artista multifacética. Estonia ocupará la tercera posición con el extravagante rapero Tommy Cash y su tema bilingüe Espresso Macchiato. En cuarto lugar llega una de las actuaciones más controvertidas de la noche: Israel, con Yuval Raphael y New Day Will Rise. Su participación ha estado rodeada de polémica por la situación geopolítica en Gaza, y en España, algunos partidos han pedido incluso que no se emita su actuación. En quinto lugar actuará Lituania, representada por la banda Katarsis con Tavo Akys, un tema de corte alternativo y post-punk. Y justo después llegará el momento de Melody, quien buscará destacar entre propuestas muy diversas y potentes.

Ucrania competirá justo después con Bird of Pray

Ucrania competirá justo después con Bird of Pray, una emotiva composición del grupo Ziferblat sobre la esperanza en medio de la adversidad. Más adelante, el Reino Unido, como parte del "Big Five", participará con el trío Remember Monday y su canción country What The Hell Just Happened?. Austria llevará al escenario a JJ con Wasted Love, una fusión de ópera y pop, mientras que Islandia apostará por la motivadora ROA del grupo Vaeb. Letonia, por su parte, presentará una propuesta de folk coral titulada Bur Man Laimi, interpretada íntegramente en letón por Tautumeitas. Entre otros participantes, destacan Claude (Países Bajos) con C'est La Vie, Erika Vikman (Finlandia) con Ich Komme, y el italiano Lucio Corsi, que competirá con Volevo essere un duro, una crítica social envuelta en una poética metáfora floral. Polonia llevará un mensaje ecológico con Gaja, interpretado por Justyna Steczkowska. Alemania será representada por el dúo Abor & Tynna, mientras que Grecia, Armenia, Suiza, Malta, Portugal, Dinamarca, Suecia, Francia, San Marino y, por último, Albania, completan la lista de actuaciones. La anfitriona suiza competirá con Voyage, a cargo de Zoë Më, mientras que Albania cerrará la gala con Zjerm, una oda a la compasión y la esperanza en un mundo mejor.

Cómo votar en la gran final

El resultado de Eurovisión 2025 se decidirá mediante una combinación del voto del jurado profesional y del televoto del público. Los espectadores podrán votar a través de la app oficial, llamadas telefónicas, SMS o mediante la web www.esc.vote. Esta última opción permite emitir hasta 20 votos por los países favoritos, excepto por el propio. La votación se abrirá al terminar la primera canción y permanecerá activa unos 40 minutos después de la última actuación. Con todo preparado y las expectativas en lo más alto, solo queda una pregunta en el aire: ¿conseguirá Melody el ansiado "twelve points"? Esta noche, Europa tiene la respuesta.