La negociación de Yuyee con Telecinco para ir a montar un escándalo a De Viernes inquieta a Frank Cuesta

Francisco Javier Cuesta Ramos (León, España 16 de octubre de 1971), más conocido como Frank Cuesta o Frank de la Jungla, lleva cuatro años fuera de las televisiones generalistas pero aún genera grandes dosis de polémicas en las redes sociales por su guerra abierta contra su ex, la cantante, actriz y exmodelo tailandesa Yuyee, que ha rehecho su vida con una persona trans, Chris, con la que ha anunciado boda. El naturalista, entrenador de tenis, presentador, herpetólogo ha admitido que mintió sobre su ex y ha realizado algunos comentarios tildados de "homófobos".

Los motivos de la discordia son las cantidades económicas que el herpetólogo pasa a su ex y los presuntos problemas de adicción de ella, de la que dijo que es "una alcohólica y una drogadicta". La entrevista de Yuyee en El Mundo ha alarmado a Cuesta, que ha realizado algunos comentarios sobre la novia de su ex que han sido tildados en las redes sociales de "homófobos", "machistas" o "fachas".

"Cuando conocí a Chris, Frank redujo mi pensión a 2.500 euros y luego todavía rebajó más la cantidad. Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes (de Tailandia), es su responsabilidad. Pero yo me fíe de su palabra y no firmamos ningún contrato", contó Yuyee. La exmodelo está muy enfadada con la ola de críticas que está recibiendo por parte de algunos seguidores de su ex: "No sé si Frank tiene que ver con los ataques. Lo que sí sé es que debo poner límites y proteger mi vida lo mejor que pueda, y también proteger a todos los que quiero. Me está costando llevar una vida normal y me siento muy amenazada por todo esto", asegura.

Mentiras y negociaciones

La negociación de Yuyee con Telecinco para ser entrevistada en ¡De Viernes! inquietó a Cuesta, que salió por la puerta de atrás en Mediaset España. La tailandesa ya destapó en una entrevista algunos de los fallos de su ex. "Durante 22 años, nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña. Tan incomprendida, que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control. Pido a la gente que tenga compasión", aseguró.

"Como pareja, todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante. Como padre, creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos, pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida. Los problemas no resueltos y la naturaleza de nuestra relación afectaron la dinámica familiar, haciendo complicado mantener un ambiente saludable para nuestros hijos", añadió.

Yuyee se mostró felizmente enamorada de Chris. "Estoy muy agradecida de que haya llegado a mi vida en el momento adecuado, cuando me sentía tan aislada. Ya no estoy sola. Ahora tengo apoyo, y he encontrado un amor que me hace sentir segura de que soy lo suficientemente buena, y la amo por eso", asegura.

"Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí. No veo nada malo en ello, amor es amor. He apoyado activamente a la comunidad LGBTQ en Tailandia. Practico la inclusión y creo que todos somos iguales. Si más gente practicara la inclusión, tal vez habría menos conflictos", explica.

Encarcelamiento por portar cocaína

Parece que Frank Cuesta ha utilizado los supuestos problemas de salud de Yuyee para intentar destrozar su reputación. "Chica, eres una alcohólica, eres una drogadicta, y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa", afirma. "Hemos estado pagando toda su mierda", añadió. "Cuando te das cuenta de que no hay dinero ahorrado y hay un maromo en casa que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando; entonces ya no", indicó.

El televisivo cuenta entre sus apoyos con el de su hijo mediano Zorro, que está muy disgustado con Yuyee tras haber sufrido en 2014 un encarcelamiento por portar cocaína: "Es como si mi vida hubiera sido una mentira. Pasé siete años esperando, tratando de ir a verla cada semana, haciendo lo que podía, pero después de todo, ella está haciendo esto. Todo por dinero, es una locura. No puedo entender qué está pensando". "El dinero que le envía mi padre es más que suficiente para vivir. Pero cuando necesitamos dinero, ella nunca lo tiene. Ella quiere llevar una vida de lujo mientras descuida a mi hermana de 14 años. No sabía que la situación era tan mala", asegura.

Auge y caída de Frank Cuesta: 8.000 euros mensuales en Youtube

Sin la audiencia de antaño, acusado de montajista y orillado en lo ideológico. Así se encuentra Frank Cuesta, niño bonito de Cuatro entre 2010 y 2013 con el exitoso Frank de la Jungla. Aquel programa llegó a rondar los 2 millones de espectadores. Pero la relación entre el herpetólogo y Mediaset concluyó de mala manera.

En 2014 Cuesta se incorporó a una señal más pequeña, DMax, en la que se mantuvo hasta 2020 con unas audiencias en caída libre. Mucho daño le hizo un reportaje publicado en 2019 donde se aseguraba que no era perseguido en Tailandia y que tenía algunos vídeos que olían a montaje.

El televisivo se defendió: "No hay ningún montaje. Lo que has visto es lo que hay y lo volverás a ver. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo las cosas, no las hablo. Y voy a seguir igual. Lo que pasa es que cuando tú dices lo que piensas y no le debes nada a nadie a nivel político ni de subvenciones ni de fundaciones, te tienen que atacar. Y a mí me da igual, porque no me va a costar mi dinero ni mi posición. Esa es mi libertad". En 2020 explicó su marcha de la televisión. "Hay que saber parar. No me veo haciendo más temporadas. Creo que hemos hecho cosas brutales que ya no vamos a hacer en la televisión. Hay que dar paso a gente nueva y más joven", declaró. Su cotización televisiva iba cuesta abajo y sin frenos. Desde entonces se refugió en Youtube con un canal personal con el que asegura que se embolsa alrededor de 8.000 euros mensuales.