Sofía Suescun, rota al hablar de su madre: "Amenaza con quitarse la vida si no estoy con ella"

Llorosa, cabizbaja y sin apenas fuerzas para hablar. Es el retrato de una Sofía Suescun muy distinto al que estábamos acostumbrados. La reina de los realities, siempre afilada y sonriente, se ha mostrado completamente hundida en De Viernes al contar el drama familiar que atraviesa desde que su Maite Galdeano anunciara que su hija la había echado de casa. Un hecho que ha dejado al descubierto años de insultos y presión por parte de la ex conductora de autobuses: "Ella siempre ha querido que fuera la mejor en todo y si no era la mejor, era una fracasada".

Sofía ya desveló en la entrevista previa que la tensión entre ellas existe desde hace años: "Desde que era una niña. Me considera de su propiedad y me ha tratado como si fuera muñeca. Sus celos enfermizos hacia mí me han arruinado amistades, relaciones y la vida, muchas veces. Me quitaba las ganas de vivir". Ya sentada en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta, ha desvelado que fue el pasado 4 de agosto cuando todo cambió: "Lo recordaré como el peor día de mi vida. Vuelvo de un aislamiento tras Supervivientes y retomo mi rutina, ejercicio, vídeos... Estaba en mi gimnasio y ella entra y no para de molestarme. Me machaca primero con el concurso, me dice que lo he hecho muy mal, que no tenía que haber vuelto a la televisión... Con un tono muy despectivo. No era distinto a lo que hacía otras veces pero de repente me miré al espejo y dije: 'Se acabó, no puedo aguantarlo más'. El cerebro me hizo un 'click", ha relatado Sofía.

"Empecé a llorar y a sufrir un ataque de ansiedad. Llamé a Kiko y ella empezó a insultarlo. La tensión aumenta porque ella no para de insultarnos y yo me voy de casa porque temo que suceda una desgracia". Suescun se refugió en casa de su hermano y le pidió que intercediera y le dijera a su madre que abandonara el chalé y le diera unos días de respiro. "Él se asustó cuando me vio llegar, por el estado en el que estaba. Mi madre lo llama y me exige que vuelva. Como no me hace caso, la engañamos, le decimos que tiene que irse de mi casa porque voy a romper con Kiko, porque para ella, él es el enemigo. Al día siguiente, ella coge sus cosas y se marcha".

Sofía volvió a casa y bloqueó a su madre en el teléfono móvil. Enfadada, Maite lo contó todo en redes sociales: "Yo no daba crédito y sabía la que se me venía encima. Me he visto obligada de explicar lo que está pasando, se han contado muchas mentiras y quiero que se me escuche. Lo único que quiero y pido es libertad, ser libre, no vivir con esa presión. Ella quiere una muñeca, tengo que opinar y pensar como ella diga, siempre, si no, soy una mala hija. Y tengo que estar con ella siempre, porque si no, amenaza con quitarse la vida", ha confesado. "He vivido situaciones de pánico, a ella le da igual todo, mis sentimientos, mis opiniones... El objetivo de ella es hacer daño y lo ha conseguido". Maite volvió a la casa y trató de colarse: "Llegó en un estado de nervios que no sé qué pensaba que iba a conseguir, lanzando amenazas muy graves. Intenta saltarse la valla, entrar en la casa, una vez más pasándose por ahí mis deseos, mis necesidades, una falta de respeto... Saltó la alarma, vino la policía... ¡Qué vergüenza! Yo me escondí porque mi madre estaba endemoniada y yo no era capaz de afrontar esa situación. La propia policía se da cuenta de que mi madre no está bien, actúa poseída, desde el odio, la ira o no sé, y me aconsejan que ponga una orden de alejamiento. Y lo hago, porque tengo miedo".

El grito de Sofía es desgarrador: "Necesito respirar, mi tiempo y mi espacio. Son muchos años en los que yo también soy culpable de haber normalizado momentos que había que haber cortado mucho antes pero tenía miedo, a la vista está". Y añade: "No reconoce lo que está pasando, no lo hace. No deja de ser mi madre y le estaré siempre agradecida por haberme traído al mundo y sacarme adelante, pero necesito vivir mi vida. Ella no está bien, necesita ayuda y yo no tengo fuerza, ahora mismo lo más sano es distanciarme y esperar a que ella reconozca sus errores, jamás lo ha hecho, ella busca otros culpables siempre. Es triste decirlo, pero mi madre no me conoce".