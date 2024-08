"Se le ha ido la cabeza": Maite Galdeano reacciona a la próxima entrevista de Sofía Suescun y la tacha de "mala"

En "shock". Así se ha quedado Maite Galdeano al enterarse de que su hija se sentará este viernes en el plató de Telecinco que capitanean Bea Archidona y Santi Acosta. La joven, que ha grabado este miércoles una entrevista previa, desvela por fin el hecho que tuvo lugar hace unas semanas y que la llevó a tomar una drástica decisión: "Me miré en el espejo y pensé 'No puedo más", han adelantado. Sofía Suescun está dispuesta a contarlo todo y su madre no da crédito a esta nueva traición de su hija: "¡Qué maldad! A mi hija se le ha ido la cabeza", ha dicho.

Galdeano ha continuado: "Esto es brutal. Ya no puedo más. Me va a dar algo". Muy alterada, ha escrito un mensaje a uno de los colaboradores de TardeAR en directo: "Es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. No me hace gracia que mi hija se siente en De Viernes". Y ha finalizado: "Estoy hecha polvo".

Solo unos minutos antes, su actitud era bien distinta al ser preguntada por Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun y culpable del conflicto familiar, según la matriarca: "Voy a sacar la metralleta, a ver quién es el listo. Se va a cagar Kiko. Lo voy a hundir". Convencida de que el tertuliano ha manipulado a su niña, asegura que no tiene miedo a la demanda que le ha interpuesto: "Si no tiene dinero para pechugas, ¿cómo va a pagar a los abogados? Me quiere meter miedo, nada más", ha dicho. Terminaba enviándole un mensaje a su hija: "Que no se le olvide a Sofía que soy su madre y que ha salido por mi canal estrechísimo en Pamplona. Voy a luchar por mi hija".

Tres son multitud

El drama familiar explotó hace pocos días pero lleva gestándose semanas, incluso meses. A finales de junio, cuando Sofía Suescun viajó a Honduras para participar en Supervivientes, recibió un estremecedor mensaje de su madre, Maite Galdeano, avisándole de sus intenciones en su ausencia: "Prepárate porque cuando vuelvas no vas a estar a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más".

Maite quería deshacerse de Kiko Jiménez, a quien acusó de manipular y embrujar a su hija para separarla de ella, entre otras cosas. Al mensaje destinado a Sofía le siguieron decenas más, esta vez para el ex de Gloria Camila: "Se acabó vivir en la finca de los Galdeano. Lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas", escribió Maite. Según han desvelado en Vamos a ver, el tono de la pamplonica fue calentándose según pasaban los días: "Eres una serpiente y un oportunista". Incluso le dio instrucciones para no perjudicar el concurso de su hija: "En la tele nos haremos los hipócritas pero nuestra relación ha terminado".

El novio de Suescun aguantó el chaparrón en ausencia de Sofía, a quien informó de todo lo sucedido tras su regreso: "Sofía había dejado a Kiko al cuidado de su casa mientras ella no estaba y Maite le prohíbe la entrada. Es a la vuelta cuando Sofía le cuenta a Kiko el mensaje que le mandó y él le puso al día de todo". Es entonces cuando la joven instagramer decide tomar cartas en el asunto y cambiar las cerraduras de su casa, lo que dio paso a uno de los capítulos más angustiosos para la pareja: Maite intentó saltar la valla de la vivienda e incluso golpeó los cristales con un objeto contundente. Kiko grabó la escena y llamó a la policía, que se personó en la casa para poner orden. Tras el incidente, la pareja ha interpuesto dos demandas contra Maite, una penal y otra civil, y han solicitado una orden de alejamiento.