Sofía Suescun hace caja con su drama familiar y se sienta en 'De Viernes': los primeros titulares de su entrevista

Encerrada en su casa madrileña y acompañada únicamente por Kiko Jiménez. Así ha pasado Sofía Suescun los últimos días, en plena batalla campal con su madre, Maite Galdeano, y tras emitir un contundente comunicado vía redes sociales. Tras estudiar varias propuestas por parte de los medios, este viernes dará la cara en De Viernes (el mejor postor) para explicar todo lo que está sucediendo y responder a los ataques de su madre. El avance promete: "No es algo de ahora, viene de muchos años, por sus celos hacia mí y su absoluto control. Con mi madre pasa algo, una situación en la que yo me miro al espejo y digo 'No puedo más", ha confesado en la entrevista previa, grabada este mismo miércoles.

Sofía Suescun adelantó hace días que su madre estaba enferma desde hacía años y que siempre había tratado de protegerla pero no está dispuesta a sacrificar su relación con Kiko Jiménez por la última pataleta de Maite Galdeano: "Ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento. Ni hace falta decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte", confesaba hace unos días. Ahora, Beatriz Archidona adelanta: "Vamos a conocer la cara B de Sofía, lo que no se ha visto nunca".

Tres son multitud

El drama familiar explotó hace pocos días pero lleva gestándose semanas, incluso meses. A finales de junio, cuando Sofía Suescun viajó a Honduras para participar en Supervivientes, recibió un estremecedor mensaje de su madre, Maite Galdeano, avisándole de sus intenciones en su ausencia: "Prepárate porque cuando vuelvas no vas a estar a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más".

Maite quería deshacerse de Kiko Jiménez, a quien acusó de manipular y embrujar a su hija para separarla de ella, entre otras cosas. Al mensaje destinado a Sofía le siguieron decenas más, esta vez para el ex de Gloria Camila: "Se acabó vivir en la finca de los Galdeano. Lo mejor para todos es que te pires de nuestras vidas", escribió Maite. Según han desvelado en Vamos a ver, el tono de la pamplonica fue calentándose según pasaban los días: "Eres una serpiente y un oportunista". Incluso le dio instrucciones para no perjudicar el concurso de su hija: "En la tele nos haremos los hipócritas pero nuestra relación ha terminado".

El novio de Suescun aguantó el chaparrón en ausencia de Sofía, a quien informó de todo lo sucedido tras su regreso: "Sofía había dejado a Kiko al cuidado de su casa mientras ella no estaba y Maite le prohíbe la entrada. Es a la vuelta cuando Sofía le cuenta a Kiko el mensaje que le mandó y él le puso al día de todo". Es entonces cuando la joven instagramer decide tomar cartas en el asunto y cambiar las cerraduras de su casa, lo que dio paso a uno de los capítulos más angustiosos para la pareja: Maite intentó saltar la valla de la vivienda e incluso golpeó los cristales con un objeto contundente. Kiko grabó la escena y llamó a la policía, que se personó en la casa para poner orden. Tras el incidente, la pareja ha interpuesto dos demandas contra Maite, una penal y otra civil, y han solicitado una orden de alejamiento.