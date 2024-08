Sofía Suescun dice que su madre "está endemoniada" mientras Maite Galdeano pide que la rescaten

Años de celos, discusiones, ataques de ansiedad y comportamientos abusivos. Es lo que ocultaba Sofía Suescun tras la fachada de chica perfecta y feliz: "Mi vida está plena", decía hace unos días en Supervivientes. Ahora, la reina de los realities ha dejado al descubierto el infierno que ha vivido junto a su madre, Maite Galdeano, de la que asegura tener miedo: "Veo a una madre endemoniada".

Sofía se sentará este viernes en el plató de Bea Archidona y Santi Acosta para hacer caja de un drama que estalló hace unos días, cuando decidió echar de su casa a Maite Galdeano, que señaló entonces a Kiko Jiménez de manipular y manejar a la joven. Lo tilda de "aprovechado" y "serpiente" y jura que no descansará hasta romper definitivamente el noviazgo con su hija. Sofía, ahora, desvela que no es la primera vez que su madre hace algo semejante: "Mi madre me ha arruinado amistades, relaciones y en muchos momentos la existencia", ha confesado. "Siento miedo, veo a una madre endemoniada".

La influencer asegura que esta situación comenzó ya en su infancia: "Esta historia se remonta en un pasado muy lejano, desde que yo soy prácticamente una niña, donde mi madre quiere hacer de mí una prolongación suya…". Asegura que los comportamientos de su madre en los últimos años le generaban fuertes ataques de ansiedad: "Cuando vuelvo de Supervivientes me encuentro a una madre que me machaca más que nunca, me da un ataque de ansiedad y soy yo la que tiene que dejar mi casa". Y añade: "He tomado la decisión, por mi salud, de poner una distancia".

Maite Galdeano pide que la "rescaten"

Mientras, la madre de Sofía continúa lanzando preocupantes mensajes a través de las redes sociales. El último, desesperado: "Por favor, que alguien venga a rescatarnos. Esto es muy serio, no se puede aguantar este abandono. Nos echaron sin piedad". Y añade: "Tila (su perrita) sin ganas de vivir. No puedo verla así y por lo tanto va a tener que regresar de donde nos echaron".

En otra publicación, solicita alojamiento en "una finca" a cambio de "pasear perritos o acompañar a señor/a, preferentemente en Madrid o norte. Soy simpática, divertida y honrada", reza el texto.