"Necesita terapia": preocupación por Maite Galdeano tras el comunicado "serio y urgente" que ha emitido

La guerra entre Maite Galdeano y Sofía Suescun no llega a su fin. Desde que Sofía y Kiko echaron a Maite de casa, las acusaciones y críticas entre la familia solo se han acentuado. Este jueves, un día antes de que la ex concursante de Supervivientes haga caja de su drama personal en ¡De Viernes!, Maite ha emitido un comunicado "serio" y "urgente" en su perfil de Instagram.

La madre de Sofía y Cristian Suescun, que actualmente se encuentra en su casa de Murcia, tiene una cita médica el próximo día 29 en Madrid, tal y como han señalado este jueves desde Vamos a ver. Por ello, como actualmente no puede alojarse en casa de su hija, Galdeano ha solicitado encarecidamente a sus seguidores que le den cobijo a cambio de pasear perros o compañía.

"Comunicado serio y urgente para toda España: busco vivir en finca, a cambio de paseos a perritos o dar compañía a señor/a o similar. Preferentemente Madrid o el norte. Soy simpática, divertida y honrada. Os leeré por Instagram. Gracias", ha escrito Maite a través de sus stories de Instagram.

Asimismo, en el siguiente story, Maite ha compartido una imagen de su perrita con una frase demoledora. "Tila sin ganas de vivir. No puedo verla así y por lo tanto va a tener que regresar de donde nos echaron", ha sentenciado la navarra.

Estos mensajes de Maite han despertado una gran preocupación en redes. Diversos usuarios señalan en X (antes Twitter) que necesita ayuda psicológica. "Maite Galdeano necesita terapia urgente y luego tengo que leer que hay gente que no entiende a Sofia (cegados por el hate evidentemente). Bastante habrá aguantado la pobre", reza una internauta.

Maite Galdeano necesita terapia urgente



Y luego tengo que leer que hay gente que no entiende a Sofia (cegados por el hate evidentemente) bastante habrá aguantado la pobre pic.twitter.com/F8EhXExMix — ????? (@SrtaPickyGH) August 22, 2024

Asimismo, en referencia a la próxima entrevista de Sofía en Telecinco, otra usuaria señala que Maite necesita terapia y que no es necesario machacarla más. "Pobre Maite Galdeano, si está mal. Sofía ayúdale a ir a un psicólogo, pero machacarla aún más me parece inhumano, de poco corazón. La quieren hundir del todo, orquestado por el Jiménez, que fuerte", ha manifestado.

La propia Maite también reaccionó este miércoles a la entrevista de su hija en la cadena de Fuencarral. "¡Qué maldad! A mi hija se le ha ido la cabeza", sentenció Galdeano al ver el avance de la entrevista, donde Sofía le responde y cuenta su verdad.

El mensaje de Sofía Suescun en ¡De Viernes!

Tras estudiar varias propuestas por parte de los medios, Sofía Suescun dará la cara en ¡De Viernes! para explicar todo lo que está sucediendo y responder a los ataques de su madre. El avance promete: "No es algo de ahora, viene de muchos años, por sus celos hacia mí y su absoluto control. Con mi madre pasa algo, una situación en la que yo me miro al espejo y digo 'No puedo más'", confesó la ganadora de Gran Hermano 16 en la entrevista previa, grabada este mismo miércoles.