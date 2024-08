Sofía Suescun rechaza la 'bandera blanca' de su madre antes de sentarse en 'De Viernes': "Es un chantaje más"

La guerra familiar está servida y ya no hay quien la pare. Maite Galdeano lo ha intentado esta mañana, a la desesperada, enviando un mensaje a su hija a través de las redes sociales, invitándola a participar en una sesión de mediación familiar con un psicólogo para solucionar sus problemas: "La familia está en un estado de estrés que no se puede aguantar y no podemos solucionar nuestros problemas por nosotros mismos. Por eso, pienso que una mediación familiar que incluya un psicólogo familiar para todos es la mejor opción", decía la de Pamplona. Su hija, que esta noche se sienta en De Viernes para contar toda la verdad, ha respondido de forma tajante: "Es otro chantaje más".

Las palabras de Maite no han conseguido ablandar a Sofía Suescun, que está dispuesta a terminar con este infierno familiar de una vez por todas: "A la vista está que no respeta mi decisión", ha dicho en Vamos a ver en referencia a los constantes llamamientos de su madre después de que la hija le pidiera distancia y tiempo. Suescun asegura que los chantajes por parte de su madre son constantes (ayer lo intentó con su perrita) y no piensa ceder: "El fin de no aceptar la realidad, su problema y mi decisión. Me he pasado media vida y no ha sido posible porque solo mira por ella y yo ya no puedo más".

La situación es tan tensa que Sofía ha solicitado una orden de alejamiento para evitar que su madre se cuele en su casa, como hizo hace unos días al saltar la valla de su jardín: "Me ha visto obligada por sus amenazas. No puedo vivir con miedo a que en cualquier momento viole mi intimidad de esta forma".

Un estremecedor relato

Sofía acude este viernes al plató de Bea Archidona y Santi Acosta para contar qué ha pasado en casa. Cómo, en pocas horas, han pasado a ser una familia unida a solicitar una orden de alejamiento: "Esto viene de lejos, desde que era niña, mi madre me quiere solo para ella y me ha destrozado amistades, relaciones y hasta la existencia muchas veces", adelanta la joven.

"Cuando regreso de Supervivientes me encuentro una madre que me machaca más que nunca", desvela. "Tengo miedo. Veo a una madre endemoniada".