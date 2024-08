"¡No seas imbécil!": un invitado de Jorge Javier se revuelve contra el presentador ante la encerrona de su 'Diario'

Jorge Javier Vázquez recibió este martes en su Diario a Maverick, un creador de contenido que acudió al programa a hablar de su profesión sin saber realmente que le habían preparado una encerrona con Andrew, un examigo que pretendía "desenmascararle".

Maverick explicó sus inicios y reivindicó todo lo que había conseguido en el mundo de Internet. De hecho, se autodefinió como "el mejor creador de contenido de Canarias". "Cuando empecé en las redes, yo era el gordo con gafas y eso era muy cruel entre los niños. Por darme a notar, cogí un móvil y empecé a subir vídeos a Youtube sin enseñar mi cara", relató sobre esos primeros pasos que le llevaron hasta el éxito.

Aunque la conversación fue relajada en un primer momento, la cosa fue poniéndose más tensa poco a poco, sobre todo cuando Jorge Javier le preguntó si alguna vez "había comprado seguidores". "No", repitió dos veces Maverick, que reconoció que en los últimos tiempos "he despertado envidias" por lo bien que le va en redes sociales, sobre todo teniendo en cuenta que empezó desde abajo y en un barrio humilde.

Jorge Javier le preguntó si tenía "haters" y anunció que "se avecinaba tormenta". El programa generó un momento de tensión con una música muy propia y Maverick se puso cada vez más serio. "Espero que no sea una sorpresa, porque no espero a nadie", comentó antes de dirigirse al backstage con bastante temor. Como no se atrevía a abrir la puerta que daba a la parte de atrás del plató, lo hizo Jorge Javier. Después, dejó paso al invitado y el presentador decidió gastarle una broma dándole un susto por detrás. La reacción de Maverick fue muy llamativa. "¡Tu puta madre! Coño, no seas imbécil", espetó el influencer, mientras Jorge Javier y el público reían.