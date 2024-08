La 1 de RTVE se derrumba sin Eurocopa y Olimpiadas: triple 7% de share y el prime time en mínimos

La 1 vuelve a su terrible realidad tras acabarse el dopaje de la Eurocopa y las Olimpiadas. El Martes 13 de TVE pone de manifiesto la nula capacidad de la principal cadena de la Corporación Pública para retener algo de la descomunal audiencia generada gracias a los grandes evento del verano, por cuyos derechos los españoles hemos pagado una cantidad por encima del mercado, que supera los 100 millones de euros.

La principal cadena de la pública cae a menudo al tercer lugar de las audiencias, ha patinado de nuevo con productos caros e inapropiados como Los Iglesias y ha admitido la incapacidad de Jordi González para atraer espectadores también con Lazos de sangre, programa que TVE ha tenido que despedir por la puerta de atrás.

Los más de 100 millones de euros invertidos por la Corporación para pagar derechos y emitir la Eurocopa de Alemania y las Olimpiadas de París no han retenido espectadores. Ni uno. Los eventos, con un coste inasumible para las privadas, han dopado a TVE, es decir, han servido para que La 1 haya obtenido este verano sus primeros triunfos mensuales desde febrero de 2012. Pero los datos son un espejismo y una vez terminados se pone de manifiesto la debilidad extrema de la parrilla, especialmente en prime time, donde solo funcionan espacios que se mantienen desde etapas anteriores o formatos recuperados, como Gran Prix, que solo funciona en verano y ha perdido eficacia con respecto a la pasada temporada.

A la victoria por la mínima en junio (con un 12,7% de share), y al cómodo triunfo de julio (14,8%), le seguirá presumiblemente otro triunfo en agosto pese al derrumbe que está sufriendo la principal cadena pública. La 1 ha caído al tercer lugar tras el final de los Juegos Olímpicos, que fueron vistos por 31,3 millones de españoles según la consultora Barlovento. Este hecho explica el 23,5% de share que alcanzó La 1 el pasado domingo 4 de agosto gracias al tirón de la plata de Carlos Alcaraz o las lagrimas de Carolina Marín tras su dramática lesión.

El fin del evento parisino ha devuelto a La 1 de golpe a su terrible realidad: el pasado martes 13 firmaba un lamentable 7,5% de share. El film Les doy un año marcó un discretísimo 6,3% con el que estuvo a punto de ser superado por El comisario Montalbano en La 2. El miércoles 14, el share se quedó en un 7,7% con los Lazos de sangre de Jordi González, un presentador cuyos servicios contrató TVE a precio de gran estrella, pero que hundió La PLaza, ha arruinado DCorazón los fines de semana y ha dado la puntilla al formato de nostalgia. El barcelonés ha derrumbado el prime time de La 1, con un 6,8% para el documental y debate sobre la saga Guillén Cuervo. Al día siguiente, La 1 subió al 8,4% con el estreno del telefilm El rey Peret, que logró un 8,2. Y el viernes 16 la audiencias quedó en el 7,5% por culpa del lamentable dato del film Niños grandes (5,2%), que fue superada por la peli Si yo fuera rico de Cuatro, y el fallido Los Iglesias: manos a la obra, que en la medianoche marcó un ridículo 4,4% de share. El fin de semana, gracias al cine, La 1 subió ligeramente: 8,1% el sábado y 8,6% el domingo. Pero el DCorazón (de nuevo con ese 'Inspector Clouseau' de las audiencias llamado al mando, Jordi González) marcó mínimos alarmantes.

Mínimo histórico de Lazos de sangre: el tercer formato rosa fallido que conduce Jordi González en la temporada 2023-24

Una de las caras amargas del verano de la pública lo protagoniza precisamente ese Lazos de sangre, el tercer formato rosa fallido que conduce Jordi González en la temporada 2023-24 después de los fracasos de aquel bodrio en el que Terelu Campos intervino, La Plaza de La 1, y DCorazón, donde también la ficharon para hacer el ridículo a 600 euros de dinero público por programa. El espacio nostálgico ha logrado su peor dato en sus 7 temporadas.

Es probable que Lazos de sangre no regrese a TVE, tal y como se barrunta después de las palabras finales de Jordi González: "Yo empecé en TVE en 1985, hace 39 años. Y mira dónde estoy ahora, despidiendo un programa. Y nunca sabremos si va a ser el último. Bueno, en mi caso no, porque pasado mañana tengo otro a las dos de la tarde. Pero esto es así. Lo único que sabes seguro cuando empieza un programa es que va a terminar. Y en este caso, este termina. Me gustaría decir que de momento".

"Ojalá haya más programas y momentos en los que pueda dar las gracias por tener la enorme suerte de hacer lo que me gusta, que me paguen por ello, y nada mal. Porque durante toda la semana estoy viendo como un montón de gente está trabajando y me lo mandan a casa, mientras yo estoy en la piscina. Ojalá me toque hacer esto muchas veces más. Compañeros, ha sido un honor y os llevaría a casa, pero de uno en uno. Muchas gracias, nos vamos hasta muy pronto", añadió. En verano tampoco ha funcionado Invictus, con Patricia Conde al frente, mientras que el Grand Prix ha perdido más de 5 puntos respecto al pasado verano.

Harina de otro costal es ese subproducto, inconcebible en una cadena pública, Los Iglesias: hermanos a la obra. El formato ha marcado unas audiencias lamentables y ha sido masacrado por medios que defienden esta TVE tutelada por José Miguel Contreras. Hasta el diario que venera esta TVE o a su presidenta puso en su sitio al engendro. Manuel Morales , en El País, hablaba así del espacio: "Varias veces he tenido que frotarme los ojos para creer lo que veía o para no pensar que se trataba de otra tediosa gala de Inocente, inocente. El programa Los Iglesias. Hermanos a la obra, que emite La 1 los martes a las 22.45, remedo de formatos que han tenido cierto éxito en canales muy secundarios (Los gemelos reforman), muestra a dos de los hijos de Julio Iglesias e Isabel Preysler, Chábeli y Julio Jr., como expertos en reformas de casoplones de famosos", escribió el crítico. 245.000 euros cuesta cada entrega de este show con el que Chábeli se embolsa 28.000 euros por capítulo y Julio José otros 13.000. "Este formato funciona muy bien en EEUU, pero en España no ha funcionado tan bien", señaló la hijísima. Chábeli trató de justificar la galleta que se han dado: "Había que meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa", dijo. "Por eso se añadió toda esa parte guionizada de reality". Esta parte, según la copresentadora, está "demasiado forzada". Según ella, en una plataforma "no hubiera hecho falta añadir esa parte de reality para que el público español lo viera". ¿De verdad nos sobra tanto dinero público para gastarlo en estas cosas?