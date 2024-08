Chábeli Iglesias habla del fracaso de su programa y señala a TVE: "Había que meter una parte de reality para que lo quisieran"

Nunca llueve a gusto de todos y sino que se lo digan a Julio José Iglesias y su hermana Chábeli, que desde que estrenaran su programa de reformas a ricos (con dinero público) el pasado 9 de julio no han parado de recibir críticas en redes sociales. Las críticas han ido tan rápido en aumento como la bajada de audiencias. En la última entrega, la del pasado viernes 9 de agosto, no reunieron ni a 200.000 espectadores (5,2% de share) en el late night de La 1, franja a la que fue relegado tras la caída de audiencias.

Sobre el fracaso del programa, la propia Chábeli ha hablado por primera vez. Dice que el programa lo hicieron "con todo el cariño del mundo" y que se siente "muy agradecida por la oportunidad". Un programa que encajaba con ella ya que, recuerda, se dedica a la decoración de interiores "desde hace 30 años".

La que fuera primera invitada del recordado Tómbola, explica ahora el motivo por el que dijo que sí a este programa y no a otros: "Siempre he dicho que no porque yo no me iba a poner bailar porque no sé hacerlo y tampoco me iba a sentar en un plató a hablar de mi vida por mucho dinero que me ofrecieran".

La hija de Julio Iglesias e Isabel Preysler, afincada en Miami desde hace décadas con su marido (Christian Altaba) y sus dos hijos, ha asegurado que su idea original era la de seguir la estela de programas de reformas estadounidenses como La casa de mis sueños de los hermanos Scott. No obstante, recalca que "en España [formatos de este tipo] no ha funcionado tan bien".

Mientras que al otro lado del charco reforman casas a anónimos, Chábeli ha explicado que "la productora, Beta Entertainment, decía "que había que meter una parte de reality para que RTVE quisiera el programa". Y ahí es donde entran los personajes conocidos (y adinerados). En las ocho entregas grabadas, han reformado casas con dinero público a Beatriz Luengo y Yotuel; Omar Montes; Isabel Preysler; Ana Obregón; Luis Fonsi; Arantxa Sánchez Vicario; Gloria y Emilio Estefan; y Norma Duval. Sobre estos famosos, dice también que "probablemente nunca hubieran aceptado formar parte de este formato" si no fueran amigos suyos y de su hermano.

La hermana de Tamara Falcó, no obstante, se reitera en su queja y dice que "toda esa parte guionizada de reality" es "demasiado forzada".

Chábeli, en plena tormenta, piensa que su programa habría calado mejor en una plataforma de contenidos: "No hubiera hecho falta añadir esa parte de reality para que el público español lo viera". Sin embargo, prefería que los acogiese RTVE "porque quería que llegase a cuantas más personas mejor; también a través de su canal internacional".

También ha desvelado que, tras aceptar el proyecto, descubrió que en 2019 la misma productora hizo en Antena 3 Masters de la reforma, que no funcionó en audiencias. "Si lo hubiera sabido, me lo hubiera pensado mejor".