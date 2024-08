Broncano, un "frente sobrevalorado e irregular", llega a TVE: la cadena calienta el estreno de 'La Resiliencia'

TVE ha retomado la promoción del fichaje de David Broncano de cara a la temporada televisiva que está a punto de arrancar en septiembre. Después de algunas semanas de silencio, la cadena pública ha comenzado a lanzar las primeras promos del nuevo proyecto del showman, aunque sigue sin mencionar el nombre que finalmente llevará su programa cuando vea la luz en La 1.

En este caso, TVE ha emitido una promoción protagonizada por Jorge Ponce, uno de los principales colaboradores de Broncano en Movistar Plus+ que se mantendrá a su lado en su nueva aventura mediática. En el vídeo, Ponce aparece en el plató de El Tiempo de Torrespaña ofreciendo una previsión meteorológica bastante peculiar.

"Tenemos un tiempo diverso en nuestra península. En el interior, el tiempo parece que no pasa. En el Levante, el finde te lo comes en la cola del after", dice. En ese momento, la cara de Broncano aparece sobrevolando la península. Ponce se refiere a él como "un frente irregular y sobrevalorado que va a pasar con ilusión, aceite de oliva y un corte de pelo de futbolista de tercera división".

En el vídeo promocional aparece un mensaje más: "Previsión: septiembre". Este es el mes elegido por TVE para poner en marcha el nuevo programa de Broncano que competirá contra El Hormiguero de Pablo Motos y Babylon Show, el formato que encabezará Carlos Latre en Telecinco a la misma hora.

Aunque TVE no menciona el título del programa que presentará David Broncano, hay que recordar que el showman registró a su nombre, hace unas semanas, la marca La Resiliencia. Este término, muy poco usado hace años pero muy popular en los últimos tiempos, hace referencia, según la RAE, a la "capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos". La Resistencia es un título que todavía pertenece a Movistar Plus+, la antigua casa de Broncano, y TVE no ha llegado a un acuerdo para poder usar esa denominación.

El fichaje del humorista de Jaén, tras siete temporadas de La Resistencia en Movistar Plus+, es el movimiento más comentado y polémico de TVE en los últimos meses. Su fichaje provocó una fuerte controversia en el seno de la cadena pública, con destituciones incluidas.

Se viene un frente que va a pasar por toda la península con mucha ilusión y aceite de oliva.



Muy pronto llega @davidbroncano a @La1_tve pic.twitter.com/4wHV8HiPTO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 19, 2024