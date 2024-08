Sonia Ferrer y Patricia Cerezo arremeten contra Óscar Puente por criticar a Antonio Rossi: "Que hable del caos de Renfe"

El ministro de Transportes Óscar Puente se ha sumado a las críticas y pullas contra la boda de Antonio Rossi tras casarse este fin de semana con Hugo Fuertes. Muchos le han atacado por simpatizar con la derecha cuando el PP fue el partido que estuvo en contra del matrimonio homosexual, incluso recurrió su aprobación ante el Constitucional.

"Los derechos tienen eso, se conquistan incluso para los que se oponen a ellos, aunque luego los ejerzan cuando pueden hacerlo", ha escrito Óscar Puente en sus redes sociales. Las palabras del ministro han sido analizadas en el programa En boca de todos (Cuatro), donde colaboran Sonia Ferrer, amiga de Rossi e invitada a su boda, y Patricia Cerezo.

"Me parece una vergüenza, aunque ya sabemos cómo es Óscar Puente y cómo se pronuncia en redes sociales", ha arremetido Ferrer, quien ha recordado que Puente no fue el primero en criticar a Rossi. "Ni siquiera ha sido pionero, no fue el que lanzó la idea y ha llegado tarde a este charco", ha dicho en referencia a la ola de burlas contra el periodista. En este sentido, Ferrer ha lamentado que un ministro se una a los "tuits de odio" contra Rossi y que "eche más leña al fuego después de 24 horas de linchamiento".

"Están sufriendo una avalancha de tuits homófobos y él está alimentando la llama de esa homofobia contra Antonio Rossi y Hugo Fuertes en vez de poner el foco en el caos que hay en Renfe", ha añadido Patricia Cerezo, quien ha recordado que Puente es ministro de Transportes.

Por otra parte, Ferrer ha hecho una reflexión sobre la capacidad de un votante de derechas de estar a favor del matrimonio gay que en su día censuró el PP. "¿De verdad pensamos que todos los que votamos a un partido político tenemos que estar al 100% de acuerdo con cualquiera de sus ideas?", se ha preguntado Ferrer. "Y no las ideas de hoy, sino las de hace 20 años. Hay que entender que hay gente que vota el Partido Popular y esté totalmente a favor del matrimonio homosexual", ha proseguido la colaboradora, que ha hablado con Rossi sobre la polémica. "Le he dicho que no haga caso de nada, que pase de todo y que olvide cualquier comentario. Lo que le toca es disfrutar y ser feliz porque se lo ha ganado".