Pablo Motos esconde a Tamara Falcó en la promoción de la nueva temporada de 'El Hormiguero': ¿castigada tras fichar por Telecinco?

Si en la temporada pasada se vivió una de las batallas más interesantes de los últimos años entre Antena y Telecinco con Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana al frente de la franja vespertina de sus respectivas cadenas, en la temporada que está por llegar la gran guerra por las audiencias está en la franja del access prime time con el desembarco de David Broncano en RTVE para competir contra El Hormiguero de Pablo Motos desde La 1. En Telecinco también hay cambio de fichas, pues Mediaset fichó a Carlos Latre para intentar hacer frente a la competencia.

Antena 3, a mediados de agosto, ya promociona la nueva temporada de El Hormiguero, que llegará en septiembre con el arranque de la nueva temporada televisiva.

Si buscas el mayor espectáculo de la televisión en el diccionario, seguro que sale @El_Hormiguero. ?



¿No te lo crees? Júzgalo tú mismo. ?#ElHormiguero ? https://t.co/xyMOg0yxUH pic.twitter.com/c2yM6UWrLz — Antena 3 (@antena3com) August 13, 2024

Este martes, Atresmedia ha compartido la primera promoción en sus redes sociales: "Si buscas el mayor espectáculo de la televisión en el diccionario, seguro que sale El Hormiguero", escriben en X, el antiguo Twitter. En el programa de Motos, según la cadena, se dan "las sorpresas más impactantes", además de "toda la diversión".

Colaboradores como Marron, Jandro o Nuria Roca aparecen en la promo. Son algunos de los pilares del formato de entretenimiento más importante de la televisión actual. En cambio, no muestran a Tamara Falcó, que fichó como jurado de Got Talent en Telecinco para sustituir a Edurne. A pesar de ello, la marquesa de Griñón seguirá en el programa de Antena 3. No obstante, llama la atención que no aparezca ni una sola imagen de ella en la promoción, teniendo en cuenta que es uno de los grandes reclamos del programa desde que fichara hace ya cuatro años. En cuanto a Got Talent, la nueva temporada también llegará en los próximos meses, aunque todavía no hay fecha de estreno.

En mayo del año pasado, ya bromearon sobre ello en la habitual tertulia: "Antes de empezar quiero hablar con Tamara. Hay rumores de que no vas a trabajar aquí la temporada que viene", le preguntó directamente, a lo que la hija de Isabel Preysler respondió, entre risas: "¿Me vas a echar?". "No, de ninguna manera. Segurísimo que no", contestó el presentador. Los dos se fundieron en un abrazo y él aclaró: "Se va a hacer otro programa, pero no pasa nada". "Bueno, pero aquí las otras dos chicas también tienen otros programas", destacó Tamara sobre Nuria Roca y Cristina Pardo, sin especificar que el programa de ellas es de Atresmedia y el suyo de Mediaset.

En el vídeo sí destacan a invitados como Penélope Cruz o Jennifer Aniston, pues la visita de las estrellas internacionales es cada año uno de los principales atractivos del programa de Motos. Al final de la promo le dan también un lugar especial a Hugh Jackman, que siente un gran cariño por el espacio de Antena 3 siendo una de las estrellas de Hollywood que más ha visitado el plató de las hormigas: "Sabes que este es mi programa favorito, al que siempre voy", recuperan en la promo.