La maniobra de Telecinco con Carlos Latre para que intente plantar cara a Pablo Motos... y a Broncano: no es tarea fácil

Si en la temporada pasada se vivió una de las batallas más interesantes de los últimos años entre Antena y Telecinco con Sonsoles Ónega y Ana Rosa Quintana al frente de la franja vespertina de sus respectivas cadenas, en la temporada que está por llegar la gran guerra por las audiencias está en la franja del access prime time con el desembarco de David Broncano en RTVE para competir contra El Hormiguero de Pablo Motos desde La 1.

A ellos se suma un tercer protagonista, Carlos Latre, a quien Telecinco fichó para intentar batallar en esta franja tan complicada, y tras el fracaso que hace un año tuvieron con los Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez.

Será en septiembre cuando lleguen los platos fuertes de las cadenas para la nueva temporada. No obstante, Telecinco ha tomado la decisión de adelantar el estreno de Latre a la última semana de agosto para que el formato se vaya conociendo y, desean, poder hacerle algo de sombra al formato estrella de Antena 3, el rey de las audiencias, y la nueva propuesta de Broncano tras el éxito de las siete temporadas de La Resistencia en Movistar Plus+. Así lo adelanta El Confidencial Digital.

Babylon Show es el nombre que recibe el nuevo programa de Carlos Latre, que en una Telecinco hundida en audiencias tras la crisis que arrastra desde hace un par de años no tiene por delante una tarea nada fácil. "Nueva etapa en la que voy a poner en práctica todo lo que he aprendido en ese tiempo. Tengo ilusión y nervios", confesó el humorista en una entrevista con Informalia. Tras su marcha a Mediaset después de tantos años como jurado de Tu cara me suena en Antena 3, contó: "Pablo fue comprensivo, sabe que estos trenes pasan y hay que cogerlos, me dijo: 'Me sabe mal porque te queremos mucho, pero adelante. Aquí me tienes para lo que necesites y aquí cabemos todos'".