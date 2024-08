David Lynch anuncia a que padece un efisema pulmonar a sus 78 años "por haber fumado", pero niega su retirada

El director de cine David Lynch anunció este lunes que padece un efisema, una enfermedad pulmonar crónica que dificulta la respiración de quien lo padece. El cineasta de 78 años aseguró que este último contratiempo le ha "obligado a estar recluido en casa". Sin embargo, lejos de retirarse, el director de Six Times afirmó quedarse en la industria cinematográfica, pese al diagnóstico.

"Sí, tengo efisema por haber fumado durante muchos años", escribió en X tras conceder una entrevista a Sight and Sound, donde detalló los efectos y consecuencias de la enfermedad. Así, dijo que la afección le afectaba a su movilidad, por lo que, únicamente podía ejercer su profesión de forma remota.

Lynch consideró que la afección se debe al "precio" que ha tenido que pagar por su hábito de fumar: "Tengo que decir que disfruté mucho fumar. Me encanta el tabaco: su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos, pero hay un precio que pagar por este disfrute y el precio para mí es el enfisema", añadió. Cabe recordar, que el cineasta de Hollywood dejó de fumar hace más de dos años.

No obstante, asegura estar "lleno de felicidad" y que "nunca" se jubilará. Así, la gran pantalla podrá seguir disfrutando de los trabajos del cineasta. Un premio Oscar Honorífico, un Emmy y muchos César son algunos de los galardones que David Lynch ha ganado a lo largo de su carrera. Una trayectoria plagada de reconocimientos y en la que lleva inmerso desde 1966, cuando comenzó a rodar cortometrajes de animación artesanal como The Alphabet.

Su último proyecto fue una tercera temporada reiniciada de Twin Peaks llamada Twin Peaks: the Return, que se estrenó en la cadena estadounidense Showtime en 2017.

