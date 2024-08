"Es monísimo": Jorge Javier se 'enamora' a primera vista de un invitado en su programa

El presentador de Badalona regresó a las tardes de Telecinco esta semana con El Diario de Jorge. En la entrega de este jueves, vivió un momento divertido con uno de los invitados que acudió a ofrecer su testimonio.

Sarah acudía al formato vespertino para agradecer a su mejor amiga, Hiurma, su apoyo incondicional en su transición. Sin embargo, la joven invitaba a alguien de su pasado con quien también tenía una cuenta pendiente: su exnovio, Ozain.

Precisamente, era Ozain quien le 'robaba' el corazón al presentador. "No estaría mal que sea bisexual y que todos cerremos el círculo", decía, entre risas. "Me lo he encontrado antes por los pasillos y es monísimo", añadía, dejando claro que su flechazo venía de pocos minutos antes.

"Me ha visto en bermudas y en camisa, pero ahora ya arregladito...", comentaba el presentador con cierta esperanza de que su amor hacia Ozain fuese correspondido. "Tengo ganas de conocerle", añadía. Mientras el invitado entraba a plató, Jorge Javier le decía: "¿A qué soy otro?", refiriéndose a su cambio de atuendo para entrar en antena.