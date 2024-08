Este jueves, Telecinco celebraba el último debate de Supervivientes: All Stars con Sandra Barneda como presentadora, donde los exconcursantes trataron de resolver las cuentas pendientes entre ellos. Claro, que no todos lo consiguieron: Sofía Suescun y Olga Moreno protagonizaron otro enfrentamiento, donde la de Pamplona le soltó una mítica frase de Rocío Carrasco a la andaluza.

El primero en entrar al plató de la cadena de Fuencarral fue Jorge Pérez, quien tuvo una extensa y emotiva conversación con la conductora, pues en este último año ambos se han visto las caras en múltiples ocasiones al trabajar en el mismo programa de Telecinco: el extinto Así es la vida.

Precisamente, durante la conversación entre Barneda y el exconcursante, la que fuera novia de Nagore Robles sorprendió con una propuesta a la cúpula de Mediaset: "Sois unos afortunados. Si yo algún día dejo de presentar, querría concursar en Supervivientes porque querría retarme a mí misma. Por el reto de sobrevivir y ponerme a prueba a mí misma", soltaba la comunicadora catalana, lanzando una curiosa propuesta a la cadena.

¿Te imaginas ver a la presentadora del formato en los Cayos Cochinos? Pues esto ya ocurrió, pero en otro país. Fue en 2016, cuando Simona Ventura, presentadora del reality en Mediaset Italia, participó en la aventura de Honduras.

No obstante, no es la primera vez que la también escritora comparte reflexiones de este tipo. Este mismo invierno, la presentadora publicó un vídeo en sus redes sociales, donde revelaba como sería su papel en La isla de las tentaciones, formato que también conduce: "Yo sería peor que ellos y que ellas. Sería una intensa, muy cambiante, muy ciclotímica. Sería de estas de a mí no me pasa nada y de repente, mecha corta".