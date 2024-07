'TardeAR' interrumpe la conexión de 'Y ahora Sonsoles': le levanta un invitado en pleno directo

La guerra de audiencias se encrudece. Y Ahora Sonsoles y TardeAR tratan de rascar espectadores a base de colaboradores de renombre y equipos desplazados a los puntos neurálgicos de cada noticia. Conectan en directo y entrevistan a los testigos, pero siempre guardando los turnos y una distancia prudencial. Sin embargo, este lunes ocurría algo insólito en parrilla: el formato de la cadena de Fuencarral le quitaba a Antena 3 un invitado en pleno directo.

Pero empecemos por el principio. En pantalla no estaban ni Ana Rosa Quintana ni Sonsoles Ónega, sino Beatriz Archidona y Pepa Romero, que son las encargadas de la conducción de los respectivos programas a la espera del regreso de las presentadoras de su periodo vacacional.

Así, desde las mesas de actualidad, se informaba del último percance que había sufrido un feligrés, Antonio Miniño, agredido por el párroco de Bordóns y Dorrón -Galicia-. Por su parte, Pepa Romero daba paso al invitado para que contase su testimonio. Sin embargo, éste negara que fuese el feligrés agredido: "Yo no soy Antonio, porque Antonio está con otra conexión en directo y no nos ha dado tiempo. Yo soy el presidente de la asociación de Bordóns", explicaba un individuo para el formato de Antena 3, manifestando que el testigo estaba en directo para Telecinco. "Hoy parece que nos han puesto la pierna encima", afirmaba Pepa Romero ante lo sucedido.

Sin embargo, no es la primera vez que ocurre algo de estas características. Fue en el pasado mes de junio, cuando los equipos de Quintana y Ónega coincidieron en Sax, Alicante, y protagonizaron una escena inédita: cuatro testigos custodiados por dos reporteros 'rivales' conectando en directo y al mismo tiempo.

Más aún, este hecho levantó un tremendo cabreo en Ana Rosa Quintana, que paró su conexión para tirar una 'regañina' a la competencia: "Discúlpame un momento. Hay un compañero ahí que es de otra cadena y le ruego que salga del plano porque esto yo no lo he visto en mi vida. "No todo vale, compañeros".