Susanna Griso compara a Luis Miguel con Elvis Presley y saca un 'pero' a su concierto en el Bernabéu: "Hay que mejorar..."

Era una de las grandes citas de este fin de semana en Madrid y, ahora, solo queda en el recuerdo de todos esos afortunados que la vivieron: Luis Miguel actuó por partida doble en el estadio Santiago Bernabéu, donde miles de espectadores corearon sus canciones. Entre ellos estaba, de hecho, Susanna Griso, que este lunes ha comentado en Espejo Público cómo vivió el espectáculo.

La presentadora acudió al concierto invitada por Paloma Cuevas, que permaneció en el backstage. No obstante, entre el público se pudo ver a sus padres, que, según la periodista, no parecía que atravesaran "un estado (de salud) tan grave como se ha contado": "Son adorables. Estaban en primera fila, él en silla de ruedas. Y estaban grandes amigos: Margarita Vargas, Luis Alfonso…".

Pilar Vidal ha matizado que entre los presentes también estaban Michelle, hija del cantante, y el hermano de este. Rostros que se suman a la larga lista de famosos que no se perdieron la cita, como el actor Álex González, la diseñadora Paula Echevarría, la modelo Mónica Cruz y el hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, que acudió con su novia, Ana Herminia. Muchos de ellos afirmaron a la prensa que el concierto había sido espectacular, aunque no todo el mundo pensó lo mismo.

La propia presentadora reconoció que, aunque Luis Miguel estuvo "inmenso", no se aprovechó del todo bien la calidad del estadio. "La acústica en el Bernabéu hay que mejorarla, Starlite sí lo tiene…", ha señalado. Unas palabras que se suman a los reproches que algunos fans compartieron a la salida de la actuación, pues algunos asistentes lamentaron que el músico no dio "ni las gracias" al despedirse y que "no interactuó" con el público. "Los seguratas me han puesto el brazo morado", dijo otro.

Eso sí, pese a esos pequeños detalles Griso da un aprobado a la actuación. Incluso ha comparado a Luis Miguel con otra leyenda de la música: "Me recuerda, fíjate lo que te digo, a Elvis… por el movimiento de cadera".

Cerrado su paso por la capital, a Luis Miguel le espera una larga ruta por nuestro país, pues tiene ya contratados espectáculos en Murcia (10 de julio), Roquetas de Mar (13 de julio), Barcelona (17 y 18 de julio), A Coruña (21 de julio), Valencia (27 de julio) y Marbella (31 de julio y 2 y 3 de agosto).