Los médicos atienden de urgencia a Pilar Vidal tras sentirse indispuesta en 'Espejo público': "Me he mareado"

Pilar Vidal se ha sentido indispuesta en Espejo público y ha tenido que ser atendida por los servicios médicos de Atresmedia, según ha explicado la colaboradora del programa que presenta Susanna Griso. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la tertuliana ha podido participar en su sección de este magacín.

"Me encuentro mejor", ha dicho a Gema López cuando le han preguntado por su estado. "Tengo que dar las gracias al servicio médico, que es maravilloso, y a todos los compañeros", ha añadido la periodista. "Ha sido un sustillo, pero ya estoy bien".

A continuación Vidal ha contado a Susanna Griso lo que le había pasado. "Me he mareado un poco", ha indicado. "Cuando he llegado tenía la tensión alta. Solo he desayunado un café, pero llevo unas semanas de mucho tute, de dormir muy pocas horas. Me he mareado un poco, pero ya fenomenal", ha relatado la colaboradora.

Susanna Griso cierra temporada al alza en 'Espejo público'

Susanna Griso está a punto de irse de vacaciones. Cierra la temporada de Espejo público con un 12,9% de share, un dato que ha sido mayor en el mes de junio, cuando ha alcanzado el 13,5% de share, la mejor marca de los dos últimos años.

El magacín tiene dos bloques muy diferenciados: uno de carácter informativo, dedicado al análisis político, y otro centrado en la parte de crónica social. En el primer (de 08.55 a 11.00) ha pasado del 13,6% al 13,9%, lo que le permite ganar a Telecinco con 1,3 puntos de ventaja. En el segundo tramo, donde intervienen Miquel Vals y Gema López, el programa registra un 12,2%.

Espejo público consiguió su mejor cuota de la temporada el pasado 16 de mayo (16,3%) y su emisión más vista el 29 de abril (513.000 seguidores). También ha sido ampliamente seguido por el público femenino, hasta alcanzar un 14,7%.