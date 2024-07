Susanna Griso defiende los retoques estéticos de Vicky Martín Berrocal: "No es un delito ni está prohibido"

Susanna Griso ha salido en defensa de Vicky Martín Berrocal por las críticas que recibió en su última publicación de Instagram, donde posaba en bikini bajo el sol piscinero. Los usuarios consideraron que había retocado la imagen en exceso y que estaba transmitiendo un mensaje erróneo sobre el amor propio, lema que ella lleva por bandera.

Jorge Salgado, fotógrafo y experto en imagen digital, ha explicado en Espejo Público que, efectivamente, la foto de la modelo está retocada, lo normal cuando se trata de exponerse a cientos de seguidores y vivir, en parte, de tener una buena presencia pública.

"Se ha suavizado a piel, se ha quitado arrugas y se ha licuado algunas partes", ha comentado, aprovechando para explicar por qué tantas personas señalaron los retoques estéticos de la ex de Enrique Solís. "Nos llama la atención porque nos ayuda a sentirnos mejor pensar que los famosos y las famosas son imperfectos y están retocados. Los famosos son personas absolutamente normales, reales que tienen que vender una imagen".

La presentadora del espacio de Atresmedia ha aplaudido este mensaje apuntando, además, que editar las imágenes que se publican en redes "no es un delito, no está prohibido". Para la madre de Alba Díaz, Instagram es "un medio de comunicación particular" y, por tanto, le gusta cuidarlo.

Los colaboradores también han opinado sobre las reacciones al post, donde algunos comentan el vientre fino de la modelo. "El vientre no lo vamos enseñando y es una zona delicada para las mujeres", ha explicado Gema López, a quien se ha sumado Alonso Caparrós: "Yo la veo estupenda y además me parece una de las mujrees ,más guapas que he conocido en mi vida".

La ex de Manuel Díaz El Cordobés fue una de las precursoras del Body Positive, el movimiento que invitaba a aceptar y amar tu cuerpo tal cual era: con sus kilos, estrías, celulitis, cicatrices... Pero hace ya tres años que Vicky dio un giro a sus hábitos y adoptó una forma de vida saludable, controlando alimentación y ejercicio diario con un entrenador personal. Presume ahora, a sus 51 años, de una figura mucho más estilizada y esbelta, algo que ha decepcionado a sus seguidoras.

Ella respondió a las críticas asegurando que lo único que ha hecho es cuidarse y que le debe su figura al ejercicio físico: "Deporte, mucho deporte. Llevo tres años corazón. Inténtalo porque lo notarás". Afirmó, además, que las fotos no están retocadas ni tampoco se ha sometido a tratamientos estéticos: "Tres años haciendo deporte y comiendo muy sano".