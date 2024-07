Vicky Martín Berrocal le mete filtro a su posado piscinero y espanta a sus seguidores: "Me dan ganas de irme..."

La diseñadora ha disfrutado este fin de semana de una escapadita a Ibiza. Tras su ruptura con el empresario Enrique Solís, ex de Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal se ha dedicado unos mimos en un espectacular resort paradisíaco en el que ha descansado, tomado el sol y lucido cuerpazo en bikini. Las imágenes de su 'retiro', aunque bellísimas, han molestado a algunos de sus seguidores, que no entienden el cambio de actitud, y sobre todo de imagen, de la onubense: "Yo pierdo 8 kilos y me quedo más arrugada que una pasa con todo colgando, barriga, brazos, piernas y estas chicas pierden 20 y tienen una piel estupenda , una barriga estupenda, unos brazos estupendos… No entiendo nada".

La ex de Manuel Díaz El Cordobés fue una de las precursoras del Body Positive, el movimiento que invitaba a aceptar y amar tu cuerpo tal cual era: con sus kilos, estrías, celulitis, cicatrices... Pero hace ya tres años que Vicky dio un giro a sus hábitos y adoptó una forma de vida saludable, controlando alimentación y ejercicio diario con un entrenador personal. Presume ahora, a sus 51 años, de una figura mucho más estilizada y esbelta, algo que ha decepcionado a sus seguidoras: "Pues yo estoy un poco... ¿triste? Te he seguido siempre, tengo ya una edad y unos kilos. Me gustaba cómo presumías de tu cuerpo y ahora, no sé cómo me siento", dice otra usuaria. "¿Por qué no posa de pie, como siempre?", reza otra. "Leí en tu IG el año pasado q solo te ponías bañador y siempre negro. Sorprendente el cambio", añade otra. Y no termina ahí la cosa, porque muchos creen que Vicky ha utilizado filtros para sus fotos e incluso que se ha hecho algún retoque estético: "Está súper retocada las fotos. Es evidente q ha perdido mucho peso pero...", "Anda que no te has hecho arreglos, madre mía"...

Ella ha respondido a las críticas asegurando que lo único que ha hecho es cuidarse y que le debe su figura al ejercicio físico: "Deporte, mucho deporte. Llevo tres años corazón. Inténtalo porque lo notarás". Afirma, además, que las fotos no están retocadas ni tampoco se ha sometido a tratamientos estéticos: "Tres años haciendo deporte y comiendo muy sano". Y hasta se ríe de algunos comentarios: "Mira, ese cuerpo no es el tuyo", le dice una usuaria; "Jajajajaja pero chiquilla, más mío que nada", responde Vicky.

Ella se toma con humor y paciencia los comentarios más negativos y otros seguidores aplauden el poderío de la diseñadora: "Vicky eres un ejemplo de mujer que sabe cuidarse", "Pero qué elegancia" o "Estás cada día más guapa" son otros de los mensajes que pueden leerse en su muro de comentarios.

.