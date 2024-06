Vicky Martín Berrocal, soltera de nuevo: rompe con Enrique Solís tras cinco meses de noviazgo

No ha podido ser. Su noviazgo saltó el pasado mes de febrero y prometían ser una de las parejas del verano pero Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís han puesto punto y final a su relación. Superaron una primera crisis en abril, cuando el empresario se dejó querer por otras amigas durante la Feria de Sevilla en ausencia de la diseñadora, pero finalmente han decidido tomar caminos separados, según confirma Hola.

El romance entre la ex de Manuel Díaz El Cordobés y el ex de Tamara Falcó empezó desde la más absoluta discreción, pero no tardó en salir a la luz, ya que a mediados de febrero fueron vistos celebrando juntos San Valentín. "Qué alegría que me cojan divirtiéndome y feliz. Siempre estoy trabajando, para un día que salgo y me lo paso bien...", dijo la diseñadora ante la prensa, entre risas. "Ahí están las fotos", admitió. Unos días después se marcharon a Roma, ciudad donde hicieron turismo entre besos, abrazos y continuos gestos de cariño. También disfrutaron de unos días en Semana Santa con una escapada romántica a San Sebastián. Un viaje de desconexión entre naturaleza, paseos y exquisitos manjares culinarios, de los que presumieron en las redes sociales.

Los primeros rumores de crisis llegaron en abril. Aseguraban que Solís había estado "tonteando" con chicas durante la Feria de Sevilla unos días antes de que llegara Vicky, que fue informada de lo sucedido por unos amigos. A pesar de que la relación entre ellos no era seria, a Martín Berrocal no le gustó la actitud del empresario y tuvieron una gran bronca en Madrid. No llegaron a romper pero se distanciaron, aunque Vicky trató de acallar los rumores compartiendo una imagen de ambos en un coche: "¡Qué bien se está cuando se está bien!", decía.

