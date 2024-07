Salen a la luz los sueldazos de TVE: de los 40.000 euros de Miguel Bosé a los 15.000 de Mercedes Milá por cada programa

Miguel Bosé cobró 40.000 euros por cada programa de Cover Night, un formato que pasó sin pena ni gloria por parrilla de La 1. Era jurado junto con Chanel, que se llevó 27.500 por entrega, Mónica Naranjo (24.000) y Juan Magán (12.000). Ruth Lorenzo, presentadora de ese programa, se embolsó 9.000 euros por emisión.

Entre los sueldos más altos de TVE está el de Silvia Intxaurrondo, con los 25.000 euros que cobró por cada una de las entregas de El mejor de la historia. Mercedes Milá se sitúa por debajo, pero también destaca con los 15.000 euros que se llevó por cada programa de No sé de qué me hablas, informa Público. La copresentadora era Inés Hernand, que ganó 13.000 por entrega. Por su parte, Rocío Ramos, protagonista de Supernanny, firmó un contrato de 15.000 euros por cada capítulo de un programa que, de momento, no verá la luz.

En esas cifras también se movía Anne Igartiburu (13.500 euros) por presentar Baila como puedas, otro fiasco de la cadena pública. Los miembros del jurado de este concurso (Norma Duval, Rafa Méndez y Beatriz Luengo) se llevaron 6.000 por programa cada uno.

Berto Romero, por su parte, se embolsa 5.000 euros por cada emisión de Ovejas eléctricas (La 2), mientras que Inés Ballester gana 4.400 por Cine de Barrio. En el caso de Dani Rovira, la cifra es de 4.830 por Un día de perros. Mucho más modesto es el sueldo de Aitor Albizua: 850 por cada programa de Cifras y letras. En cuanto a Carlos Peguer y María Ángeles Maturana (La Pija y la Quinqui), se llevan 1.000 euros por cada programa que presentan en RTVE Play.

A estos sueldos hay que sumar los que ya se conocen de Jordi González (1.900) y Anne Igartiburu (1.750) por presentar D Corazón, mientras que sus colaboradores se reparten el presupuesto de un programa que está hundido de la siguiente manera: Alba Carrillo (350), Carmen Lomana (350), Pelayo Díaz (310) y Rosa Villacastín (310).