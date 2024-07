El plan de Broncano en TVE: sinergia con Masterchef, menos preguntas sexuales y personajes de altura

Entrevistas VIP, censura y veto a temas políticos, o sinergias con programas que funcionan en la casa como MasterChef son las claves que nos permiten vislumbrar las líneas de actuación de lo nuevo de David Broncano, que empieza a idear su polémica llegada a TVE con un programa promovido e impulsado desde Moncloa, tal y como avanzamos al adelantar la noticia del año en televisión, allá por el mes de febrero, y que provocó tal guerra en el seno de la Corporación Pública que salieron tres directivos, incluyendo la presidenta de RTVE Elena Sánchez y el director general de Contenidos.

A poco más de dos meses de que el humorista estrene en La 1 el programa con e que pretende cuestionar el liderazgo de Pablo Motos en Antena 3, existen dudas sobre el nombre del programa, la continuidad de las preguntas sexuales y su relación con los Telediarios. ¿Podrá preguntar a sus invitados, en la primera cadena de la Corporación Pública, y justo después del Telediario, cuántas veces ha tenido sexo o cuantas veces se ha masturbado en el último mes? Ambas cuestiones fueron en la anterior etapa, la de Movistar Plus+, marca de la casa. Todos los ojos, especialmente los de en la industria audiovisual española, están pendientes del estreno más esperado de la próxima temporada televisiva que arrancará en septiembre: el nuevo show que presentará, codirigirá y coproducirá David Broncano en TVE tras más de 6 años de éxitos pero no en abierto, no en la Primera División de a batalla por la audiecia.

La actual presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, se volcará con su gran apuesta y pondrá el aparato de la cadena al servicio de un programa que n produce la Casa pero pero que será escaparate de sus decisiones: hasta ahora, pocas. De hecho, si quitamos el espejismo de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos que están por venir, cuando volvamos a la realdad nos encontraremos pocas novedades. La mas reseñable es lo nuevo del equipo de La Resistencia, única gran apuesta ante la incapacidad del fantasmagórico ( on ntrino o lo que quieran) equipo de Contenidos de lanzar formatos competitivos en el prime time.

A priori, tan solo formatos heredados han funcionado. Telenovelas como La Promesa (que no es barata) en la tarde o MasterChef Celebrity. El talent culinario cuenta con la suficiente solera como para liderar una de las noches del prime time, que contarán de lunes a jueves con lo nuevo de Broncano como telonero. Eso sí, frente a 3 formatos consolidados (El Hormiguero 3.0, First Dates y El Intermedio), además del estreno de Carlos Latre en Telecinco.

Fuentes de La Resistencia señalan a Informalia que el futuro programa no ha comenzado a diseñarse, ya que Broncano y su troupe están pendientes de cerrar "en alto" su periplo en Movistar Plus+ antes de tomarse unas vacaciones. Será en agosto cuando se decidan los contenidos del nuevo programa que no podrá titularse La Resistencia a no ser que Telefónica dé luz verde a la cesión de marca, lo cual podría levantar algunas suspicacias por la irrupción de la gubernamental SEPI en su accionariado.

Tres decisiones tomadas

En RTVE, sin embargo, admiten "conversaciones informales" sobre el bosquejo de lo que será el programa y explican a este medio que ya hay tres decisiones tomadas. Buscan "entrevistas VIP", impondrán el "veto a temas políticos" y se propiciarán sinergias con MasterChef. Es decir, se da por hecho en la Casa que Broncano arrancará con entrevistados de altura para evitar repetir los errores que sufrió el último gran competidor de Pablo Motos, los fracasados Cuentos chinos de Jorge Javier Vázquez que naufragaron sin estrellas que llevarse a la boca, si bien el formato que supuso la antesala de la salida de La Fábrica de la tele de Mediaset tal y como la conocíamos no solo acreció de invitados sino de una estructura clara o características que lo hicieran reconocible.

El equipo de La Resistencia utilizará la gran agenda que manejan tras más de 6 años en Movistar Plus+ para conseguir que grandes entrevistas le ayuden a competir contra Pablo Motos, que previsiblemente hará lo propio. Pero también la imponente maquinaria de RTVE, aunque no produzca el programa directamente. Porque el apoyo que exigen desde el círculo de Pedro Sánchez al programa es contundente.

Entrevistados 'mainstream'

Nos cuentan que el nuevo show de TVE, a priori, "no dará tanta importancia a las entrevistas alternativas" que dieron fama a La Resistencia allá por 2018. Raperos, youtubers o estrellas de deportes minoritarios consiguieron un gran escaparate, pero previsiblemente los entrevistados 'mainstream' ocuparán su lugar en la pública. Otro tema casi decidido es evitar los charcos políticos. Broncano ya decidió suprimir el monólogo sobre actualidad en 2021 y no tiene intención de volver a comentar la situación política, lo cual animaría a la oposición y algunos medios a volver colocarlos en la diana tras su polémico fichaje.

El tercer asunto que se ha escuchado es que el nuevo show podría tener algún tipo de sinergias con MasterChef Celebrity, joya de la corona de RTVE. El talent de Shine Iberia en su versión con famosos combina bien con lo de Broncano y recordemos que los protagonistas del otro plato estrella de La 1 ya visitaron a Broncano en La Resistencia cuando habíamos desvelado que el cómico dejaba Movistar para irse a TVE. En la Corporación nos filtran que en la nueva entrega, la versión con famosos podría contar con dos galas semanales para golpear dos veces y además evitar acabar a altas horas de madrugada. Pero sobre todo para impulsar y cebar su estreno con entrevistas en lo nuevo de Broncano. La sintonía entre el jienense y el programa ya comenzó a vislumbrarse con la citada entrevista que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera concedieron a La Resistencia el pasado 3 de abril.

Casi 90.000 euros cada noche multiplicados por 155 noches: 14 millones de euros de dinero público (aunque no suba del 7.5%)

Las 2 temporadas del show de Broncano en TVE contarán con un mínimo de 155 programas (que tendrán un coste de 87.795 euros más IVA, lo cual supondrá un desembolso mínimo para la Corporación pública de 13,6 millones y máximo superior a 14). "El presupuesto por cada temporada podrá rebajarse en función de nuevos acuerdos entre las partes, según las necesidades del programa y/o del coste final del mismo", dice una de las cláusulas del contrato que les ata con Encofrados Encofrasa (propiedad de Broncano y sus compañeros Jorge Ponce y Ricardo Castella) y El Terrat (que se mantiene al frente de la parte técnica del programa). Tal y como contó Informalia, Movistar Plus+ desembolsaba 10 millones de euros por campaña, alrededor de 8 para El Terrat y 2 para Encofrados Encofrasa. Del montante, Broncano se embolsaba 2 millones anuales y en TVE su sueldo se elevará hasta algo más de 3. El nuevo proyecto apenas tendrá que promediar un 7,5% de share para seguir en antena, lo cual parece muy factible teniendo en cuenta el 10% que ha alcanzado La 1 esta temporada.

Nos filtran que desde el equipo de La Resistencia tienen intención de no contribuir a elevar el ruido sobre el show y por ello podrían jubilar las preguntas sobre las relaciones sexuales en la última semana o el dinero que sus invitados tienen en el banco. Broncano antaño se posicionaba políticamente con temas tan controvertidos como el procés catalán, pero en los últimos tiempos ha evitado levantar ampollas con temas políticos. Prueba de ello fue su decisión de mirar para otro lado cuando Movistar Plus+ retiró uno de sus programas por los chistes de un colaborador sobre el militante de VOX José Antonio Ortega Lara, que fue secuestrado por ETA, o ante la desautorización de la SER por las bromas del programa La vida moderna contra la ciudad de Huelva.

No habrá guiños a La Moncloa

Ya contó Informalia que a La Moncloa le interesa colocar en TVE a Broncano, aunque el deseo del Gobierno no es que el show realice guiños políticos contra el PP: el objetivo es que le robe el público más deseado al azote de Pedro Sánchez en prime time, Pablo Motos. La presidenta interna de RTVE, Concepción Cascajosa, no muy dada a conceder entrevistas, aseguró hace unos días en el Congreso a preguntas de PP que "RTVE no programa siguiendo instrucciones ni consignas políticas sino siguiendo criterios profesionales. Hacemos una programación, en nuestros diferentes canales, únicamente teniendo en cuenta el interés de los espectadores y los objetivos que debemos cumplir como servicio público". Estaría bueno que hubiera dicho lo contrario. El PP también preguntó si la presidenta interina "admite la posibilidad de incurrir en un delito de administración desleal y responsabilidad contable" junto a los consejeros que votaron a favor del contrato con el equipo de La Resistencia. Cascajosa afirmó que "se han cumplido con todos los trámites, requisitos y condiciones establecidas en la legislación vigente y en la regulación interna de la Corporación pública que resultan aplicables a la misma".

Ruido sindical por cómo sufrirán los Telediarios, buque insignia de TVE

Otro el elemento que tendrá voz en el estreno de La Resistencia son los informativos, ya que si Cascajosa reduce los Telediarios para darle espacio a Broncano generará una rebelión a través de los Consejos de Informativos. También tendrán algo que decir los sindicatos, ya que USO lamentó que RTVE se llenase de "Broncanos, Inchaurrondos, Samantas, Cunís, Niergas y derivados, todos pagados a precio de oro mientras se escatiman unas horas extras o unos kilómetros a los trabajadores".

"¿Cuántos programas de producción propia se podrían hacer con los más de 14 millones que cuesta la última compra del Consejo? ¿Cuántos programas propios podrían mejorar sus condiciones?¿Cuántos trabajadores podrían tener un complemento acorde con su trabajo? ¿Cuánta producción propia de puro servicio público se podría abordar? ¿Y retransmisiones?", se preguntó el sindicato. UGT también afirmó que la polémica de Broncano ocultaba "una crisis profunda cuyas verdaderas causas se ocultan tras falsas cortinas de humo, como la polémica de Broncano sí o Broncano no. Es falso que el posible fichaje de Broncano, actualmente en Movistar+, esté en la raíz de esta crisis, nada más lejos de la realidad".