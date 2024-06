Malas noticias para Mercedes Milá: TVE descarta renovar el programa 'No sé de qué me hablas'

TVE descarta renovar el programa No sé de qué me hablas, presentado por Mercedes Milá, por una segunda temporada. "No se contempla en este momento", declara la presidenta interina de la Corporación, Concepción Cascajosa, en su respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el Partido Popular.

No sé de qué me hablas supuso el regreso de Mercedes Milá a TVE después de 33 años. En esta ocasión lo hizo acompañada de Inés Hernand, uno de los nuevos rostros de la cadena pública. Producido por Zanskar Produccione, la compañía de Jesús Calleja, el programa pretendía explicar a la gente joven cómo era el pasado de nuestro país y entender cómo es el presente. Para ello se apoyaba en las imágenes del archivo de RTVE y entrevistas con rostros populares, muchos de los cuales habían acudido a los programa que Milá presentó en los años 80.

La primera temporada de No sé de qué me hablas estuvo compuesta de ocho entregas y anotó un discreto 8% de cuota media (843.000 espectadores). El programa arrancó en el access prime time, con un 8,4% con la visita de Palomo Spain y Maruja Torres, y se despidió con un discreto 6,7% el día que acudieron Pedro Almodóvar y Asier Etxeandía. El mejor dato lo consiguió con José María García (11,2%).

La decisión de TVE de no renovar el programa No sé de qué me hablas choca con las declaraciones de Mercedes Milá en la visita que recientemente hizo a Masterchef. "Volveremos a hacer 8 programas. Estoy feliz porque mucha gente me lo pregunta. Porque yo a la audiencia la respeto una barbaridad", comentó en su aparición emitida el 30 de abril, aunque se grabó semanas antes. La declaración de Cascajosa, sin embargo, es mucho más reciente y está firmada a día 10 de junio.