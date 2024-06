El explosivo cara a cara que prepara Alsina: Felipe González acepta debatir con Zapatero y le lanza el primer recado

Carlos Alsina quiere un debate entre Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, representantes de las dos corrientes del PSOE. El presentador de Onda Cero ya tiene el 'sí' del primero, que está dispuesto a verse las caras en la emisora de Atresmedia con quien le sucedió al frente del partido y en la presidencia del Gobierno. Si sale adelante, el encuentro de los dos políticos promete ser explosivo, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones recientes que González hizo sobre Zapatero en El Hormiguero.

"Sería muy interesante una conversación entre usted y Zapatero. Es una idea mía, porque coinciden en algunas cosas y discrepan en otras desde posiciones de izquierdas. Y creo que sería un diálogo enriquecedor", le ha propuesto Alsina a Felipe González al término de la entrevista que ha dado en Más de uno.

Felipe González ha aceptado al instante. "Por mi parte, ningún problema", ha dicho, aunque acto seguido ha aprovechado para dejar claro su punto de vista y mandar el primer recado a Zapatero. "No voy a considerar de izquierdas a un tipo como Maduro, para eso no estoy maduro... Un sátrapa como ese...", ha dicho. "Puede haber discrepancias, algunas importantes, es más, ni siquiera pertenezco al Grupo de Puebla y, por lo tanto, no tengo sello de calidad", ha ironizado. "Por eso cada vez me siento más solo".

En cualquier caso, Felipe González ha manifestado que le parece "una buena idea". "Aclaremos los conceptos, porque de vez en cuando me invitan a que haga alguna reflexión profunda, pero hay determinadas profundidades a las que no llego", ha añadido el expresidente del Gobierno. "Pues si el presidente Zapatero se anima y está por la labor, se lo comunico a usted y lo organizamos", ha indicado Alsina.

Como decíamos anteriormente, Felipe González mantiene posiciones encontradas con Zapatero a pesar de pertenecer al mismo partido. Además, arremetió con contundencia contra él hace unas semanas, durante su entrevista que dio a El Hormiguero. "Es buen muchacho, cuando salió del Gobierno, ganó el PP con mayoría absoluta, dejó solo a Rubalcaba y el PSC cayó a mínimos históricos", dijo. "La peor época del PSC es la herencia de Zapatero, que ahora está ahí salvando al PSC y a todos los demás. No sé de qué nos va a salvar, porque fue una herencia terrorífica", espetó.