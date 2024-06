Pablo Motos descoloca a Marta Sánchez con una pregunta inesperada sobre el rey Felipe: "¿Le habrías tirado la caña?"

La visita de Marta Sánchez a El Hormiguero sacó a la luz un capítulo de su infancia desconocido para el gran público. La cantante conoció al entonces príncipe Felipe cuando eran dos adolescentes. Ocurrió cuando ella acudió un acto del Consejo Superior de Deportes, donde trabajaba su padre, para asistir a una recepción a la que acudía el heredero y las dos infantas.

Pablo Motos mostró la imagen del aquel encuentro con unos jovencísimos Felipe y Marta Sánchez, que explicó la intrahistoria de aquel encuentro. "Yo tenía un rebote que te mueres, porque acababa de llegar del colegio y no me daba tiempo a alisarme el pelo, porque en aquella época odiaba mi pelo rizado", relató. "Tenía 13 años y Felipe igual tenía 12. Yo quería estar guapísima para ver a ese príncipe que teníamos, porque era como un príncipe de cuento, rubio con ojos azules", explicó.

Recientemente, Marta Sánchez coincidió con el ahora rey Felipe VI en un evento y pudo hablar con él y enseñarle aquella imagen que ella guardaba en el teléfono. "Me lo encontré en la Copa del Rey y me acerqué para enseñarle la foto: Majestad, quiero enseñarle algo muy curioso", recuerda que le dijo. El rey quedó impresionado. "¡Qué jóvenes!", le dijo. "Creo que se fijó más en él que en mí, menos mal...", añadió la cantante.

En ese momento, Pablo Motos puso sobre la mesa una especie de leyenda y recordó que "Felipe tenía un póster tuyo mientras hacía el servicio militar". "Eso me lo han dicho en varias ocasiones, pero no me lo creo", contestó la cantante, que no se esperaba la siguiente pregunta del presentador de El Hormiguero. "¿Si lo hubieses sabido, le habrías tirado la caña?", espetó. "No, por favor... ¡No me líes!", contestó Marta Sánchez entre risas. "Que soy acostumbrada a dar grandes titulares", añadió.