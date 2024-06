Muere Nancy MacKenzie, la dobladora de Marge Simpson durante 15 temporadas

La familia más popular de la televisión es noticia esta semana. Si este martes se hacía viral la imagen calcada a Marge Simpson en un sarcófago del Antiguo Egipto, ahora se ha dado a conocer la triste historia de que su dobladora, Nancy Mackenzie, ha fallecido este lunes a la edad de 81 años.

Mackenzie no tardó en conseguir el apoyo y el cariño de sus compañeros durante 15 temporadas. Aunque en un primer momento puso sus reparos a darle vida a este tan querido personaje, no se arrepintió de animarse a emprender esa aventura. "Cuando observé el peinado tan feo de la esposa de Homero Simpson, rechacé la propuesta y dije: 'Con mi voz y esa cara no'. Sin embargo, mis compañeros me alentaron y me dijeron que probara un tiempo, y ahora soy parte de una gran familia, con la que me he llegado a encariñar", dijo en una entrevista a un medio peruano el pasado 2023.

Claudia Motta y Patricia Acevedo, quienes prestan sus voces a Bart y Lisa Simpson, dieron a conocer la noticia mediante sus redes sociales: "Con profundo dolor anunciamos las hijas Simpson, Lisa y Bart, el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mackenzie). Descansa en paz. Nunca te olvidaremos", han escrito en una publicación conjunta. Sin duda es un "día triste para los actores de reparto" al tener que hacer frente a la dura pérdida de una compañera tan buena como lo era Nancy.

Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge

El actor que dio vida a Homero, Humberto Vélez, también ha querido dejar un cálido mensaje para la que fue más que una compañera de trabajo, una amiga con la que poder dar paseos por la playa y compartir experiencias. Tal y como se llega a mostrar en el perfil de Claudia Motta los cuatro estaban muy unidos.

"Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos. Gracias por las risas, los debates, las confidencias. Gracias por transitar conmigo esta parte la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge".

¿Quién fue Nancy Mackenzie?

Nancy Mackenzie nació en Lima, Perú, el 6 de diciembre de 1942. A la edad de 22 años emigró a Ciudad de México a los 22 años. No solo desarrolló su faceta como dobladora, sino que participó en varias obras de teatro, así como programas de televisión y locución de radio.

Aunque el mundo la recuerde siempre como la dobladora de Marge Simpson, su trayectoria de más de 40 años en el mundillo incluye dar vida a Trinity, uno de los personajes principales de la trilogía de Matrix.