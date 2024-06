Tremendo 'enganchón' entre Sonsoles Ónega y Fabiola Martínez: "Me estoy sintiendo muy incómoda"

La presentadora de Antena 3 no ha empezado la semana con buen pie. Este lunes, el equipo de Sonsoles Ónega conectaba en directo con Fabiola Martínez, que presentaba el mercadillo solidario de la Fundación Bertín Osborne. Tras intercambiar un par de comentarios sobre el evento con la que fue su tertuliana en la primera temporada del programa, la modelo echaba el freno al ser preguntada por la nueva paternidad de su ex marido y padre de sus hijos: "Mezcláis las cosas. Yo ya no sé qué hacer para no lo hagáis. Hay mucha gente trabajando detrás de la Fundación, muchas familias. Ojalá podáis ver más allá de la imagen que podamos dar los fundadores", ha dicho molesta.

Sonsoles ha respondido sin pelos en la lengua, dando paso a un intercambio de acusaciones que ha sembrado la tensión en el plató: "Me estoy sintiendo incómoda porque me están diciendo que estabas advertida", se defendía la presentadora. Fabiola la contradecía: "No estaba advertida de nada. A mí se me había dicho que me iban a acompañar en el mercadillo y que, a lo mejor, me hacían alguna pregunta sobre la actualidad".

El rifirrafe seguía: "Me haces sentir mal porque sabes como somos", argumentaba Sonsoles. "Eras conocedora de esta información porque has estado aquí contándola", insistía. Fabiola, cada vez más enfadada, dejaba clara su postura asegurando que nadie la había advertido y que solo querían llenar minutos de programa a su costa. Una acusación que la presentadora ha frenado en seco: "No. No, Fabiola, te estás equivocando. Yo por mi equipo mato y lo sabes. Y mi equipo si dice que te ha advertido de que te iban a preguntar por el tema... Yo no tengo ningún interés en preguntarte por nada y lo sabes", ha afirmado. "Yo personalmente no tengo ningún interés y profesionalmente tengo a todos mis colaboradores. Lo siento en el alma. Lo siento de corazón. Yo te puedo asegurar que si a mí me dicen que solo contestas preguntas sobre el marcachollo, como tú le dices, yo feliz porque me conoces. Yo doy la cara por mi equipo. Hoy, mañana y siempre", ha dicho tajante.

Pero Fabiola tampoco se ha achantado: "Yo ya había dicho que no iba a atender a medios que me fueran a preguntar sobre esto. No me enfado, pero dejo las cosas claras. Puedes sacar la cara por quien tú quieras, pero no me lo habéis dicho". Sonsoles, muy molesta, zanjaba: "No me lo puedo creer".