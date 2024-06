Televisión Cambios en Mediaset: Risto deja de presentar 'Todo es mentira' y la cadena recupera a Pablo González Batista para el verano

Risto Mejide conducirá Todo es mentira este jueves por última vez y no volverá hasta después del verano. El presentador está a punto de comenzar las grabaciones de Got Talent y este cometido le impedirá seguir con el programa que Cuatro emite en su sobremesa. Después, iniciará sus vacaciones de verano, por lo que Mejide no retomará su labor en Todo es mentira hasta el arranque de la nueva temporada.

A partir de mañana, 14 de junio, Todo es mentira estará presentado por Marta Flich y Pablo González Batista, que se incorpora al programa para cubrir el hueco que deja libre Risto de manera temporal. De esta manera, Mediaset recupera a González Batista después de su trabajo en La última noche, un programa fallido que Telecinco emitió hace un año con Sandra Barneda al frente. Aquel espacio pretendía recuperar el espíritu de La Noria y González Batista ejercía el rol de copresentador.

Como decíamos, Risto Mejide tiene por delante la grabación de la nueva temporada de Got Talent, un programa en el que participa como juez. De hecho, es el más veterano del equipo después de la salida de Edurne, que también estaba desde el estreno del programa. Ahora, la cantante ha cambiado de cadena y ha fichado como coach de La Voz Kids en Antena 3.

Su puesto será ocupado por Tamara Falcó, que debutará en este formato, aunque su salto a Mediaset no afectará a su trabajo en El Hormiguero. Florentino Fernández y Paula Echevarría permanecen en el grupo de jueces de Got Talent, un programa que seguirá presentado por Santi Millán.