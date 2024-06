Televisión "Ya no somos libres de decir ni de pensar lo que queremos": Victoria Abril vuelve a encender la mecha de la polémica

La actriz aprovecha su visita a 'El Hormiguero' para sincerarse sobre la 'realidad' actual de la industria cinematográfica y televisiva

Victoria Abril se sentó este miércoles en El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nueva obra de teatro, 'Medusa', que se estrenará el próximo 31 de julio en el Teatro Clásico de Mérida. Además de la promoción, la actriz acaparó todas las miradas con sus confesiones sobre la libertad de expresión y aseguró que en el ambiente social actual, la mayoría de sus filmaciones nunca habrían visto la luz.

Sobre esto, el presentador de Antena 3 indagó: "Átame' es una película que gira en torno al síndrome de Estocolmo, pero con un punto de humor… ¿Ahora se podría hacer esa peli?". La respuesta de la intérprete, que fue homenajeada este martes con un premio a sus 50 años de trayectoria en la industria cinematográfica, no dejó indiferente a nadie: "Yo, el 90% de películas que he hecho… si hubiese nacido ahora no hubiese podido ser actriz". Lo cierto es que Victoria tuvo dificultades a la hora de elegir su futuro profesional, pues por aquel entonces "estaba mal visto": "Actriz era igual a puta", comentó en un alarde de sinceridad.

Victoria Abril y su carrera en el cine #VictoriaAbrilEH pic.twitter.com/4VZMlvD4bC — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 12, 2024

En cuanto al presente de la profesión, Abril desveló la verdadera razón por la que ya no hace casi cine, mientras se dedica a la interpretación de obras teatrales: "Ya no somos libres de decir ni de pensar lo que queremos. Ya no hay cine de autor, el cine no es nuestro. Los escriben unas máquinas, que de inteligentes no tienen nada y que solo saben cortar y pegar", criticó refiriéndose a la Inteligencia Artificial. Ante esto, Motos asentía su argumento a la par que reconocía su preocupación por el asunto: "Me afecta".

"A todos, todas y a todes, que de esto no se libra nadie", añadió la actriz. Así, el presentador continuó reflexionando sobre cómo son las películas que se producen en la actualidad, en comparación con las de antaño. Para la 'chica Almodóvar', las películas y las series son "rodajas de salchichón, son todas iguales".

Lejos de quedarse callada, Victoria también arrojó su opinión por el panorama actual que atraviesa la televisión. Algo que la llevó a aislarse de las redes sociales y del consumo de los medios: "La tele tampoco, pero por prescripción facultativa. Nos metieron mucho miedo durante el Covid y se me subió el cortisol muchísimo, que casi me vuelvo loca. Eso y las redes". Más aún, admitió el motivo por el que no recurre a las plataformas sociales: "Soy muchísimo más feliz, tengo más tiempo para mí y no me entero de los enemigos que tengo. El silencio, esa es la mejor respuesta", sentenció.