Televisión Ángela, ganadora de 'Masterchef 12', defiende el trato de los jueces: "Es necesario que sean exigentes con nosotros"

Ángela confiesa que desde el primer día sintió "algo especial con esta edición" de Mastercef. "Creía que podía ser mi año", dice. Y así ha sido. Anoche se convirtió en la ganadora de la duodécima temporada del formato más exitoso de TVE. "Lo mejor para llegar a la final es confiar en ti misma, creerte que tienes un don y que esto [la cocina] es lo tuyo", explica a Informalia esta publicista que acaba de dar un giro a su vida profesional. "Desde ahora, mi nueva manera de comunicarme es la cocina".

Desde que Masterchef se graba hasta que se emite, pasa un tiempo. ¿Te ha costado guardar el secreto de que eras la ganadora?

Ha sido complicado, porque mi mirada dice mucho y yo no quería que se notase. He tenido que mentir. Se me ha hecho complicado.

Imagino que se te pasaba por la cabeza la cláusula de confidencialidad que tendréis...

Me preguntaba todo el mundo, pero en el fondo nadie quería saberlo. Querían sorprenderse y ha sido un gusto ver cómo lo han hecho.

¿Te veías favorita en algún momento?

Siempre sentía algo especial con esta edición y creía que podía ser mi año. He confiado mucho en mí misma, porque sí creía que podía ser yo. Ha sido algo místico casi.

¿Has tenido algún momento de debilidad?

Sí, no siempre estás arriba. Hay muchas veces que das cuenta que tienes que mejorar y te equivocas. En esos momentos he pensado que no lo ganaba ni de coña.

¿A quién temías más?

Mi rival, desde el principio, siempre ha sido María. Es la que más preparada estaba y siempre me veía en la final con ella, porque era la rival más dura.

¿Ha sido especial haber llegado con ella al último duelo?

Ha sido lo que quería, como me lo imaginaba. Y se ha cumplido.

¿La promesa de pagarle un máster con el premio final [Ángela se ha llevado 100.000 euros] y estudiar juntas sigue en pie?

Eso se va a hacer realidad. Yo cumplo mi promesa y lo sigo manteniendo. Nos iremos juntas a estudiar a San Sebastián.

¿Quién no merecía estar en la final?

Nunca he pensado en quién no lo merecía, sino quién lo merecía: quien hiciera un buen programa con una buena evolución. Los jueces decidían, porque son unos profesionales, y yo siempre voy a estar de acuerdo con ellos. Los cuatro hemos sido dignos finalistas.

Ángela, ganadora de 'Masterchef 12', durante uno de los cocinados en la final del programa de TVE.

¿Qué planes tienes ahora? ¿Cómo gestiona este triunfo una publicista?

Primero, dejando de ser publicista, porque si no es imposible. Me gustaría unir los dos mundos: el de la creatividad y el de la cocina, que es arte. Mi nueva manera de comunicarme es la cocina.

¿Qué te hubiera gustado que te contaran antes de entrar a Masterchef? ¿Qué dirías a aquellos que quieren presentarse?

Que se presenten, porque es la mejor experiencia de la vida. Lo mejor para llegar a la final es confiar en ti misma, creerte que tienes un don y que esto es lo tuyo.

Masterchef tiene una parte de cocina y otra de reality. ¿Desde dentro lo veis así?

Desde dentro se vive como un talent de cocina, porque estamos todo el tiempo estudiando y practicando. Esos momentos de reality que se ven, al final son un desahogo, risas que nos sirven para desconectar y coger fuerzas para seguir cocinando.

¿Crees que algún concursante va más a hacer reality que a cocinar?

Igual en los primeros programas lo puedes sentir de una manera, pero llega un momento en el que estamos todos tan metidos en la cocina que vamos a por lo mismo.

Los jueces siempre reciben críticas por su exigencia o sus formas, pero este año más. ¿Cómo te has sentido con ellos?

Mi experiencia con ellos ha sido increíble. He tenido un balance total entre el nivel de exigencia y las cosas buenas que me han dicho. Pero es que yo sin exigencia no puedo mejorar, o sea que para mí es necesaria.

¿Entiendes que sean exigentes?

No es que lo entienda, es que lo requiero. Si solo me dicen cosas buenas, voy a salir siendo la misma Ángela y no la que ha salido ahora, que es mejor que la que entró.

¿Entre vosotros comentáis la actitud de los jueces? ¿Os sentís bien tratados?

Nos sentimos increíbles. Cuando te dan una mala valoración parece que se te acaba el mundo, pero cuando llegamos a casa nos reímos mucho.

¿Cómo vivisteis la polémica con Tamara?

Desde dentro la polémica fue otra cosa. Una persona que decide que esto no es lo suyo, no le apetece seguir concursando y lo expresa. Y nosotros, contentos con que ella tomase una decisión que le hacía feliz. Lo vivimos con mucha naturalidad.