La reacción de Trump a la victoria de Alcaraz que no gustará al tenista: el gesto torcido del presidente en el US Open da la vuelta al mundo

Carlos Alcaraz ha hecho historia. El tenista murciano se coronó este pasado fin de semana como el número uno del mundo del tenis tras imponerse a Sinner en la final del US Open, una victoria por la que obtuvo las felicitaciones de lo reyes de España, Felipe VI y doña Letizia; y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia", expresó la Casa Real, unas palabras a las que el líder del Ejecutivo añadió: "Enorme, gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis". Sin embargo, la reacción fue muy distinta si echamos la vista a otro mandatario, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos asistió al torneo, en Nueva York, para presenciar la ansiada final, por lo que muchas de las miradas estaban puestas en él, cuya reacción segundos después de la victoria no tuvo desperdicio. Las cámaras captaron al líder republicano desde las gradas, con el gesto torcido y ajustándose la chaqueta mientras, a su alrededor, el público aplaudía. "La reacción de Trump es hilarante", "parece que el presidente no iba con Trump" o "Alcaraz no era su favorito" son algunos de los comentarios que se leen en X, donde las imágenes se han hecho virales.

Cabe recordar que el marido de Melania Trump se personó en la competición entre abucheos, lo que retrasó media hora la final y colapsa los accesos. La organización y las fuerzas de seguridad desplegaron este domingo un dispositivo especial ante la visita del mandatario. Desde la noche anterior, la Policía inspeccionó de manera exhaustiva los alrededores del Billie Jean King National Tennis Center, ubicado junto al parque de Corona Park-Flushing Meadows, en el distrito de Queens. Su aterrizaje en las instalaciones provocó que todo se ralentizase y se colapsaran los accesos, por lo que el protocolo inicial de la final se retrasó media hora.

Mientras los tenistas competían, cerca de 5.000 personas continuaban fuera. Trump, mientras tanto, se dejó ver en la grada antes del inicio del partido, interesándose por el trofeo para el campeón, y luego escuchó el himno nacional de su país. Fue en ese instante, al aparecer en el videomarcador, cuando se fusionaron los aplausos con los pitos por parte del público. Unos días antes, el de Murcia había manifestado su entusiasmo por la presencia de Trump en el torneo.