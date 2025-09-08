Los Reyes y Pedro Sánchez felicitan a Carlos Alcaraz tras su épico triunfo en el US Open: "Una victoria para la historia", "¡Enorme!"

Feliz y pletórico por conquistar este domingo 7 su segundo Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y el sexto grande en su palmarés, Carlos Alcaraz dio las gracias a su entorno por "el esfuerzo" que están haciendo para que sea "mejor en lo profesional y en lo personal". Los Reyes, a través de su cuenta en X felicitaron al murciano, que tras este triunfo ha vuelto a ser el número 1 del mundo.

"Otro Grand Slam que se suma a tu formidable carrera y que enorgullece a todo el deporte español. Gracias por regalarnos otra victoria para la historia", se lee en la cuenta de la Casa del Rey junto a una imagen del campeón.

También ha felicitado a Carlos el presidente Pedro Sánchez. "¡Enorme, Carlos Alcaraz! Otro US Open para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis", ha trasladado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social.

Y Rafa Nadal: "¡Enhorabuena Carlos Alcaraz! ¡De nuevo Campeón del US Open y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada", escribió el de Manacor.

Su contrincante en la cancha se unió a esas felicitaciones. "Lo di todo, no pude hacer más", fueron las palabras del tenista italiano Jannik Sinner, tras ser derrotado por el español este domingo 7 en la final del Open donde dejó claro que el murciano fue "mejor". En dos horas y 42 minutos, Carlos se impuso al Sinner en cuatro sets. A sus 22 años, arrebató a su rival el puesto número 1 de ranking mundial.