Nacho Cano se querella contra la jueza del caso Malinche por su "notoria" parcialidad y una instrucción "desquiciada"

Nacho Cano ha presentado una querella contra la jueza Inmaculada Iglesias por la presunta comisión de un delito de prevaricación en relación a la instrucción de la investigación que dirigió contra el productor musical por supuestas irregularidades en su espectáculo Malinche. Así consta en el escrito judicial, en el que el artista solicita que la magistrada declare como querellada por un delito de prevaricación que acarrea una pena de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 10 a 20 años.

La querella llega meses después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara el archivo provisional del caso al entender los magistrados que los imputados no trataron de introducir a los ciudadanos mexicanos que vinieron a nuestro país a representar el musical de forma clandestina. La Sala determinó que de lo actuado se desprende una falta de indicios suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y los extranjeros, con independencia de que "cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción, lo cual es ya entrar casi en una investigación prospectiva que no corresponde al Juzgado".

En la querella, la defensa de Cano expone que el atestado policial que dio origen a la causa se basó en premisas erróneas, como "la indebida aplicación de la legislación vigente y la consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales". "A partir de esas premisas erróneas, se elaboró un atestado plagado de irregularidades, en el que se practican todo tipo de actuaciones policiales con el único fin de proceder a la detención de mi representado", señala.

"Una instrucción descabellada y desquiciada"

El artista subraya sobre este movimiento que "no se trata de un ataque a la judicatura". "Es un ejercicio en defensa de mis derechos fundamentales: la presunción de inocencia, mi derecho a legítima defensa y a un proceso judicial justo", ha afirmado, tal y como recoge El debate. Cano siente que nada de eso tuvo con la magistrada Inmaculada Iglesias, quien se jubiló poco tiempo después del archivo de la causa de forma anticipada. "Se trató de una instrucción descabellada y desquiciada", ha añadido.