Orlando Bloom habla por primera vez de su ruptura con Katy Perry: "Estaremos bien"

Fue una de las rupturas más sorprendentes del verano. Y también una de las más dolorosas. Katy Perry y Orlando Bloom confirmaron su separación el pasado mes de julio con un comunicado en el que aseguraban que su relación había cambiado "para centrarse en la copaternidad". "Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo", informaban sus representantes. La cantante, de 40 años, rompió después a llorar en uno de sus conciertos, mientras el actor, de 48, se dedicaba a filosofar a través de sus redes con nuevos comienzos, pero sin dejar nada en claro. Ahora, ha roto su silencio y ha hablado abiertamente del adiós a la madre de su hija, Daisy Dove, de cuatro años.

Tras su reaparición en solitario en la boda millonaria de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia -evento donde el intérprete se mantuvo muy cerca de la actriz Sydney Sweeney, ha conversado este viernes con el periodista estadounidense Craig Melvid, de Today. Una conversación que tuvo lugar en el marco de la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, la película The Cut. "Ha habido algunos cambios personales en tu vida desde la última vez que estuviste aquí. ¿Cómo te va?", comenzó preguntándole el presentador de 46 años.

"Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido", avanzó la estrella de El señor de los anillos, y añadió: "Tenemos una hija preciosa. ¿Sabes cuando das todo en el campo, como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo". En cuanto a Katy Perry, subrayó que, pese a la separación, existe un vínculo de respeto y cariño entre ellos: "Estamos geniales. Estaremos bien. Nada más que amor".