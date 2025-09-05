Antonia San Juan reaparece en redes tras anunciar su cáncer: "Estar todo el rato dándole vueltas a lo mismo no me ayuda"

Fue este pasado miércoles 3 de septiembre cuando la actriz Antonia San Juan (64) sorprendió a todos al anunciar que padece cáncer y que, por este motivo, se retira de los escenarios para centrarse en su recuperación. Su publicación se llenó rápidamente de mensajes de ánimo de compañeros y amigos como Loles León, Bibiana Fernández, Máximo Huerta o María José Campanario, que le pedían a la intérprete de La que se avecina que confiara en la ciencia. Este viernes, la canaria ha reaparecido en sus redes para dar las gracias por todo el cariño recibido y aclarar cómo está sobrellevando la noticia.

"Buenos días, pues me fui a mi gimnasio, he hecho 45 minutos de elíptica y otros 40 de pesas. Me he comprado mis flores, así que, nada... Muchísimas gracias por estar", ha comenzado diciendo en un vídeo publicado en su perfil de Instagram.

La actriz ha dejado claro que, aunque valora el cariño que ha recibido estos días, prefiere centrarse en lo que le hace feliz ahora mismo: "A mí lo que me da ahora mismo la felicidad es ir al gimnasio, quedar a comer con alguien, estar con mis perritas, estar tranquilita en mi casa, comprarme flores...", ha asegurado.

Asimismo, la intérprete de Agrado en Todo sobre mi madre ha reconocido la preocupación de su círculo más cercano, pero ha insistido: "La primera preocupada soy yo. Estar todo el rato dándole vueltas a lo mismo no me ayuda".

Como contábamos, la actriz compartió hace unos días con sus seguidores su diagnóstico: "Llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. El otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales". La icónica Estela Reynolds en La que se avecina añadió: "Me mandó al otorrino, me han hecho pruebas, hoy me han hecho una biopsia y me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer. Y ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con un tratamiento".

Y se mantuvo firme en su actitud positiva para enfrentar la enfermedad: "Yo confío plenamente en la ciencia y ahora me toca seguir el tratamiento que me pongan". En ese primer relato, concluyó: "Mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme. Nunca me he puesto a quejarme por nada. No estoy activa porque estoy enferma y voy a hacer todo lo posible por curarme".