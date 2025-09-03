Andrés Burguera, hijo de Pajares, sobre la trágica muerte de su madre: "Murió con 33 kilos, consumida por cáncer de mama y pulmón"

Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares, acaparó titulares el pasado lunes tras la difusión de unas fotografías en las que aparecía con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados. "Irreconocible", aseguraron desde Y ahora Sonsoles. Un día después de la publicación de las mencionadas instantáneas, el magazín de Antena 3 habló con él y el propio hijo del cómico aseguró que "está estupendo".

Después de años alejado del foco mediático, Andrés Burguera se ha puesto este miércoles por segunda vez delante de una cámara. "Estoy ya un poco gordo, cada uno hace lo que puede", ha admitido nada más entrar al plató de Atresmedia.

Asimismo, en su intervención, Burguera ha asegurado que no ha estado desaparecido, pero que sí ha llevado una vida tranquila. "Con 58 años, me he cogido un plan de prejubilación en Iberia, donde trabajaba", ha desvelado.

Sobre lo que significa ser hijo de Andrés Pajares, Burguera ha confesado que su padre posee un auténtico don. "Es cómico hasta cuando se enfada. Te entra la risa. Los cómicos de España, que son muy buenos, tienen don", ha expresado.

Más allá de hablar de su figura paterna, Andrés Burguera también se ha sincerado sobre la dolorosa pérdida de su madre María del Carmen Burguera, quien falleció cuando tan solo tenía seis años. "Una madre es una madre. Murió con 33 kilos consumido por cáncer, de mama y luego de pulmón. Desgraciadamente, te deja marcado", ha reconocido.

Durante su entrevista, también habló de su relación con el resto de sus hermanos, con quienes asegura mantener un vínculo cercano, a pesar de los altibajos familiares.. "He tenido una familia peculiar. Chonchi y mi hermana me han apoyado", ha afirmado.