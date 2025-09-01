Sonsoles incluye en su estreno imágenes de Andrés Burguera, hijo de Pajares, con un aspecto desastrado: "Conectamos con El Retiro…"

Este lunes 1 de septiembre, día de estrenos televisivos, ha regresado también Sonsoles Ónega al frente del magazine que lleva su nombre. Uno de los contenidos que ha ofrecido el programa ha tenido como protagonista a Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares.

La noticia ha sido objeto de debate en la mesa del corazón. Al tiempo que aparecía la nueva imagen del hijo del cómico, se comentaba en directo y se podían leer titulares como: "Andrés Burguera, el hijo de Pajares, irreconocible".

En las imágenes que han servido de percha para hablar de él, se le ve con una camiseta de tirantes, un aspecto bastante desastrado y el pelo blanco. El comentario giraba en torno a su apariencia actual y a la diferencia respecto a las imágenes de archivo de hace 20 o 25 años, cuando, según se recordó en el programa, era considerado uno de los hombres más atractivos.

Algunas de las personas que intervenían en el debate señalaban lo evidente: "en 20 o 25 años la gente cambia, los cuerpos cambian", como intentando quitar hierro al asunto, aunque paradójicamente se le daba tanta importancia como para tratarlo y dedicarle una conexión en directo.

Pilar Vidal, una de las contertulias de la mesa del corazón presidida por Sonsoles, llegó a plantear la posibilidad de que este cambio tan radical en el aspecto físico pudiera tener que ver con algún tipo de afectación, no se sabe si psicológica o de otro tipo. Lo más llamativo, sin embargo, es que la noticia se consideró tan relevante que el programa conectó con el parque madrileño de El Retiro, lugar donde se tomaron las fotos.

En directo, contactaron con el fotógrafo autor de las imágenes, Raúl García, quien comentó el trabajo que, al parecer, había vendido al programa para incluirlo entre los contenidos del inicio de temporada.

Se hablaba de su aspecto, de cómo estaba "este hombre" y de todo lo relacionado. Una conexión desde el plató con El Retiro para comentar unas fotografías tomadas días atrás de Andrés Burguera, hijo de Pajares, bajo el rótulo de "irreconocible".

¿Notición? en el programa de Sonsoles sobre el hijo de Andrés Pajares pic.twitter.com/TrEssrj8Um — Cultura Popular (@Lanuevarevista) September 1, 2025

El espacio mostró junto con esas nuevas imágenes el "antes y después" de Burguera, convertido, entendemos que sin pretenderlo, en protagonista de una parte del primer programa de Sonsoles.

El momento de mayor tensión llegó con un conato de bronca entre Pilar Vidal y el paparazzo. La periodista cuestionaba —no quedó claro exactamente qué— algunos comentarios del fotógrafo, que, visiblemente molesto, mantenía un sutil rifirrafe con la colaboradora, alegando: "yo no me he metido con su aspecto físico".

Lo cierto es que, más allá de la forzadísima corrección política que intentaban sostener, subyacía una realidad evidente: el aspecto físico de Burguera fue la razón por la que se compraron las fotos, se trató el tema, se le comparó con su imagen de hace diez o veinte años y se montó un directo para conectar con el paparazzo, que relató cómo había "cazado" al hijo de Pajares con esa apariencia: cabello blanco, indumentaria descuidada, aire de desaliño que, por contraste con la lozanía de antaño, dio pie a comentarios, a fabricar un debate y a recuperar la historia del personaje sin otro motivo que las fotografías.

Pilar Vidal: "Este tipo de cambios físicos a veces llevan consigo algún trastorno o algún tipo de enfermedad y pasan factura"

Pilar Vidal insinuó en directo la posibilidad de que la degradación del aspecto de una persona pudiera ser síntoma de un malestar profundo. "Muchas veces, estos cambios tan radicales llevan detrás algún trastorno, algún tipo de enfermedad. Entonces, bueno, luego nos puede pasar factura", manifestó la periodista.

Pilar Vidal, en el programa de Sonsoles, sobre el nuevo aspecto físico de Andrés Burguera, hijo de Pajares: "Este tipo de cambios físicos a veces llevan consigo algún trastorno o algún tipo de enfermedad y pasan factura" pic.twitter.com/NVok2IdQrH — Cultura Popular (@Lanuevarevista) September 1, 2025

El programa, además, quiso dotar de mayor empaque a la noticia conectando en directo con el fotógrafo autor de las imágenes, Raúl García, que explicó su trabajo como si hubiera captado un acontecimiento histórico y no el simple paseo de un personaje casi olvidado por un parque público.