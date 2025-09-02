Andrés Burguera, hijo de Pajares, tras las imágenes de su nuevo y comentado aspecto físico: "Estoy estupendo"

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles arrancó este lunes con un acalorado debate sobre el nuevo aspecto físico de Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares. "Andrés Burguera, el hijo de Pajares, irreconocible", se podía leer en el mencionado espacio mientras se emitían imágenes del hijo del cómico.

Tras plantear que este cambio de imagen pudiera estar relacionado con algún tipo de afectación, no se sabe si psicológica o de otro tipo, el magazín de Antena 3 ha hablado este martes con el propio Andrés Burguera.

Pilar Vidal, en el programa de Sonsoles, sobre el nuevo aspecto físico de Andrés Burguera, hijo de Pajares: "Este tipo de cambios físicos a veces llevan consigo algún trastorno o algún tipo de enfermedad y pasan factura" pic.twitter.com/NVok2IdQrH — Cultura Popular (@Lanuevarevista) September 1, 2025

"Todo bien. Estoy estupendo, ya ves. Se hace lo que se puede. Supongo que habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no le gustaré", ha manifestado cuando le han preguntado por su nuevo aspecto físico.

Tal y como él mismo ha asegurado, su día a día se centra en quehaceres rutinarios como la lectura o el gimnasio. "Se basa mucho en las lecturas, las traducciones y el gimnasio", ha detallado.

A pesar de confirmar que se encuentra en un buen momento, Andrés Burguera sí ha admitido que el mercado del amor no atraviesa su mejor etapa. "Está la cosa complicada", ha confesado con humor, dejando entrever que, aunque mantiene una vida tranquila y estable, encontrar novio sigue siendo un reto pendiente.

Sobre su padre Andrés Pajares

Más allá de hablar sobre su aspecto físico y su nuevo estilo de vida, Burguera también ha contestado a las preguntas sobre su relación con su padre. Muy cauteloso en sus declaraciones, el hijo del cómico ha aclarado que su vínculo con su progenitor está bien. "Si no hay noticias es que todo está bien", ha expresado. Hay que recordar que la última vez que vimos a Pajares en público fue el pasado mes de mayo en el funeral del director Mariano Ozores.